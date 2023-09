13 naborów wniosków prowadzonych jest w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FE SL) - wynika z informacji tamtejszego urzędu marszałkowskiego. Dziesięć z nich dotyczy przedsięwzięć wspierających transformację regionu.

Jak wynika z newslettera Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, od ostatniego dnia sierpnia br. trwają nabory wniosków ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz departamenty urzędu: EFRR, EFS oraz rozwoju i transformacji regionu.

Zdecydowana większość tych naborów ma charakter zamknięty: dotyczy zidentyfikowanych wcześniej projektów i zagadnień. Jednym z nich jest nabór katowickiego WUP, dotyczący opracowania modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy, w tym przygotowania i realizacji szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w oparciu o wypracowaną listę brakujących kompetencji i kwalifikacji - przy wsparciu ok. 1,7 mln zł.

Kilka kolejnych naborów dotyczy infrastruktury na potrzeby transformacji i wspierającej gospodarkę. W ich ramach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ma utworzyć "Centrum Transformacji Gospodarki" (przy wsparciu ok. 59,5 mln zł), a Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - "DiagMedFarm Centrum Nauk Medyczno-Farmaceutycznych w Sosnowcu" (ok. 92 mln zł).

Uniwersytet Śląski w Katowicach skorzysta z projektów przewidujących utworzenie "SPIN-ART-Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej UŚ" (przy dotacji ok. 22 mln zł) oraz "Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności" (ok. 135 mln zł). Politechnika Śląska z kolei ma stworzyć "Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Technologii Wodorowych w Rybniku" (przy dotacji ok. 22 mln zł) oraz "Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych w Katowicach" (ok. 107,5 mln zł).

Kolejne nabory dotyczą Głównego Instytutu Górnictwa, który przygotował projekty: "Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi województwa śląskiego poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)" (przy dotacji ok. 13,5 mln zł) i "System Monitorowania Procesów Transformacji Województwa Śląskiego (SMPT WSL)" (ok. 59,5 mln zł).

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego urzędu marszałkowskiego przygotował własny projekt "Śląskie. Zawodowcy" dotyczący zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego w regionie (z dotacją ok. 71,5 mln zł).

Otwarty nabór Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości "Wsparcie MŚP na rzecz transformacji" jest kierowany do przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i przy budżecie ok. 176,5 mln zł obejmuje: środki trwałe/dostawy, wartości niematerialne i prawne, pomoc szkoleniową i koszty pośrednie.

Kolejny szeroko otwarty nabór pod nazwą "Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji" departament EFS urzędu prowadzi pod kątem m.in. programów, działań i inicjatyw lokalnych służących m.in. rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej, zachowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej czy animacji mieszkańców w procesie zmiany społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Budżet tego naboru wynosi ok. 176,5 mln zł.

Urząd marszałkowski prowadzi też kierowany do Banku Gospodarstwa Krajowego nabór "Konkurencyjność przedsiębiorstw" z pulą ok. 375 mln zł. Dotyczy on pełnienia przez BGK funkcji Funduszu Powierniczego - pod kątem udzielania pożyczek w ramach instrumentu finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom typu mid-caps oraz small-caps.