Data umowna wdrożenia nowego portalu, aplikacji Transport GZM oraz nowej taryfy czasowej Zarządu Transportu Metropolitalnego przypada we wrześniu br. - poinformował w czwartek na antenie Radia Katowice przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Prace nad portalem i aplikacją Transport GZM, które mają docelowo zastąpić dotychczasowy system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), trwają od wielu miesięcy. Pierwotnie uruchomienie tych rozwiązań zapowiadano na styczeń br.

Nowy system ma działać online, co przyspieszy zapisywanie transakcji. W nowej odsłonie karta będzie jednym z możliwych identyfikatorów danych znajdujących się w chmurze, a nie ich nośnikiem (pozostałymi będą nowe Metrokarty, a także karty płatnicze). Dzięki tej zmianie będzie można korzystać z systemu bez potrzeby używania karty, za pośrednictwem mobilnej aplikacji.

W grudniu ub. roku Metropolia informowała o przyjęciu nowej taryfy "Podróż Start/Stop", która miała wejść w życie 16 stycznia, wraz z uruchomieniem Transportu GZM. Potem datę tę przesunięto na koniec lutego br. W lutym cyberatak spowodował rozległą, kilkunastodniową awarię systemu ŚKUP.

W marcu zgromadzenie GZM zmniejszyło w metropolitalnych dokumentach budżetowych tegoroczne nakłady na przedsięwzięcie "System Transport GZM" i zwiększyło nakłady na przedsięwzięcia "Utrzymanie Systemu ŚKUP" (stary system płatności w komunikacji) oraz "Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską".

Jak wyjaśniano, zmiany spowodowała konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie ciągłości działania dotychczasowego systemu ŚKUP, która wynika z opóźnienia wdrożenia nowego Systemu Transport GZM i pociąga za sobą ryzyko braku dostępności do systemu obsługującego pobieranie opłat za przejazdy transportem publicznym.

W czwartkowej rozmowie na antenie Radia Katowice przewodniczący Karolczak był pytany o opóźnienia Transportu GZM, o którym świadczą m.in. umieszczone już w pojazdach komunikacji miejskiej kody QR, które jednak nie działają. Wskazał, że Metropolia chciała możliwie szybko wdrożyć rozwiązanie, którego wykonawca jeszcze w październiku ub. roku przekonywał, że to już "za chwileczkę, za momencik".

"Jednak to, co dostaliśmy, mieliśmy okazję przetestować spowodowało, że stwierdziliśmy, że to niestety nie jest to czego oczekujemy i czego nasi mieszkańcy chcieliby używać. W związku z tym zdecydowaliśmy, że projekt tej aplikacji wraca z powrotem do gruntownego przemodelowania" - wyjaśnił.

"Umowa wskazuje, że do września tego roku firma ma czas, aby aplikację dostarczyć, tak więc dla nas takim deadlinem jest wrzesień tego roku. Może to będzie chwilę wcześniej, ale ja już naprawdę po tych doświadczeniach nie chcę niczego obiecywać" - zastrzegł Karolczak.

"Dzisiaj mogę jedynie przeprosić mieszkańców, że ten kod QR nie działa, ale ważniejsze jest dla mnie, żeby dostać gotowy już produkt, z którego będziemy mogli korzystać, a nasi mieszkańcy nie będą królikiem doświadczalnymi i nie będą narzekać na rozwiązania, które po prostu źle działają" - podkreślił przewodniczący zarządu GZM.

Nowa aplikacja Transport GZM, która ma być dla pasażera głównym elementem systemu online, ma działać wraz z nowym portalem internetowym o tej samej nazwie. Aplikacja ma dawać możliwość m.in. zarządzania kontem, samodzielnego kodowania ulg, zakupu i zwrotu biletów, sprawdzania połączeń, planowania podróży czy generowania faktur.

Władze GZM przekonują, że aplikacja i portal pozwolą na bardziej elastyczne opłacanie podróży komunikacją ZTM. W ramach funkcjonalności "Podróż Start/Stop" aplikacja sama naliczy opłatę za przejazd, wybierając najkorzystniejsze dla pasażera rozwiązanie. Pasażer, rozpoczynając podróż, będzie tylko skanował w pojeździe kod QR lub wpisywał znajdujący się w nim odpowiedni kod.

Dotychczasowy system ŚKUP był zamówiony przez związek komunalny będący poprzednikiem Zarządu Transportu Metropolitalnego, czyli obecnego organizatora komunikacji w GZM. System ŚKUP od początku był krytykowany przez mieszkańców jako podatny na awarie, trudny w obsłudze i niefunkcjonalny.

Przetarg na wykonanie modyfikacji rozwiązania GZM ogłosiła w grudniu 2020 r. W połowie ub. roku rozstrzygnęła postępowanie na Transport GZM, wybierając jedyną ofertę dotychczasowego wykonawcy ŚKUP, firmy Asseco, za 122,8 mln zł brutto.

Ostatnio GZM zmieniła taryfę ZTM 17 października ub. roku; ceny biletów - poza długoterminowymi, które pozostały bez zmian - wzrosły do wskaźnika inflacji. Wprowadzono jednolitą taryfę czasową dla biletów jednorazowych, zamiast taryfy strefowo-czasowej. Ceny krótkookresowych biletów elektronicznych pozostają niższe niż papierowych.

Metropolia zapowiadała, że ceny biletów, poza opcją "Podróż Start/Stop", pozostaną wraz z wejściem nowej taryfy i systemu, bez zmian.