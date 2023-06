Zakończyła się modernizacja pływalni Panorama w Bielsku-Białej; obiekt ma zostać otwarty przed końcem czerwca - poinformował PAP rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń. Dodał, że koszt remontu wyniósł 52 mln zł.

Kąpielisko Panorama powstało w 1936 r. Przed wojną rozgrywane były tam zawody krajowego championatu w pływaniu.

"Renowacja dobiegła już końca. Dokładna data otwarcia nie została ustalona, ale stanie się to najprawdopodobniej jeszcze przed końcem czerwca. Remont kosztował 52 mln zł" - powiedział PAP Ficoń. Samorząd otrzymał na to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

Po modernizacji dwie żelbetowe niecki zastąpiły nowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Zostały już napełnione. Obiekt posiada obecnie baseny: do skoków o głębokość 3,8 m, pływacki, do nauki pływania, rekreacyjny, brodzik dla dzieci, a także basen wysp podwodnych. Powstał wodny plac zabaw dla dzieci. Zmodernizowana została widownia i zaplecze sanitarne, zamontowano nową stację uzdatniania wody.

Prace przy remoncie najpopularniejszego kąpieliska w Bielsku-Białej trwały od wiosny ubiegłego roku.

Do lat 50. była to jedna z najnowocześniejszych odkrytych pływalni w Europie. Organizowano tu między innymi międzynarodowe zawody Martini Cup oraz zawody w skokach do wody.

W 1955 r. na pływalni zrealizowane zostały zdjęcia do nowel "Trzy starty" w reżyserii Ewy Petelskiej, w których występowali m.in. Bogumił Kobiela i Leon Niemczyk, a dekadę później stała się planem zdjęciowym w filmie "Jutro Meksyk" Aleksandra Ścibora-Rylskiego ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej.