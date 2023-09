Bieruń (woj. śląskie) rozpoczął proces aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Urząd Miejski zaprosił mieszkańców do udziału w spotkaniach dotyczących projektu i zgłaszania uwag.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych. Określa ono politykę zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta. Projekt dokumentu jest publicznie dostępny do 11 września br. w Urzędzie Miejskim w Bieruniu oraz online na oficjalnej stronie BIP urzędu.

Na 13 września w domu Kultury Remiza i 14 września w Kinoteatrze Jutrzenka zaplanowano spotkania dotyczące przygotowywanej aktualizacji dokumentu. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania uwag i propozycji do projektu do 3 października.

"Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem Studium i zgłaszania swoich uwag do projektu" - podkreśliła rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Bieruniu Agnieszka Kijas.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami poświęcone aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbyło się 28 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. Jak przekazali urzędnicy, zainteresowanie tematem jest duże.

"Studium, które obecnie obowiązuje w Bieruniu, zostało stworzone 10 lat temu, mając na uwadze długofalowe plany przestrzenne. Ale Bieruń dzisiaj różni się od tego sprzed dekady. Dlatego nadszedł czas na aktualizację tego dokumentu" - powiedział burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, cytowany w informacji prasowej Urzędu Miejskiego.

Na przestrzeni lat miasto otrzymało w sumie 170 wniosków, które nie mogą być zrealizowane w ramach obecnego Studium. Według burmistrza liczba ta pokazuje, że bierunianie oczekują nowego podejścia do kwestii przestrzeni w mieście. "Jesteśmy zdecydowani sprostać tym oczekiwaniom" - dodał burmistrz.

"Studium to nic innego jak planistyczna wizja miasta" - wyjaśnił naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu Łukasz Odelga.

W Studium zapisane jest m.in., jak będzie rozwijało się miasto, w jaki sposób może być przebudowany układ drogowy oraz na których terenach będzie można realizować inwestycje o określonych funkcjach, np. mieszkaniowej, usługowej czy produkcyjnej.

"Studium określa także, jakie obszary mogą pozostać otwarte dla celów rolniczych czy rekreacyjnych, a które tereny lub obiekty mogą być chronione ze względu na ich wartość przyrodniczą lub kulturową. Należy tu podkreślić, że zapisy Studium mają charakter ogólny i nie stanowią prawa miejscowego" - podkreślił Odelga.

Urząd Miejski wyjaśnił, że Studium daje jedynie ogólny zarys. Przykładowo: nie precyzuje czy zielony teren ma stać się parkiem, skwerem czy trawnikiem. Nie podaje też harmonogramów inwestycji ani potencjalnych inwestorów.

"Studium to fundament dla drugiego dokumentu, Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Plan konkretyzuje już takie informacje, jak linia zabudowy, przewidywany przebieg drogi czy rodzaj zabudowy. Co ważne, taki plan również każdorazowo poddawany jest konsultacjom, tak by mieszkańcy mogli się wypowiedzieć" - zaznaczył Łukasz Odelga.

Złożone przez mieszkańców uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane i włączone do procesu decyzyjnego. Ostateczne postanowienia w sprawie podejmie Rada Miejska w Bieruniu w formie uchwalenia nowego Studium i rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag. Finalne postanowienia wyrażone uchwałą zostaną opublikowane na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu.