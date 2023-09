Do Rybnika dotarły już pierwsze z 20 zamówionych miejskich autobusów wodorowych. Pierwsze z kosztujących łącznie 66,1 mln zł brutto 12-metrowych pojazdów producenta PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy powinny wyjechać na ulice miasta w październiku br.

Umowę, wieńczącą trwający od listopada ub. roku przetarg, miasto podpisało pod koniec marca br. Jak poinformowała w środę rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień, do należącej do miasta spółki Komunikacja Miejska, która w sierpniu odebrała u producenta pierwszych pięć pojazdów, dotarły już pierwsze z nich.

"Tapicerka siedzeń ma wyszyte loga miasta Rybnika. Ciekawostką jest to, że wszystkie siedzenia dostępne bez stopni są oznaczone kolorem jaskrawym. Pojazdy są w pełni niskopodłogowe, a podłoga pokryta jest wykładziną o fakturze paneli, dzięki czemu pasażerowie będą mogli poczuć się jak w domu" - zaznaczył, cytowany przez Skupień, prezes Komunikacji Miejskiej Łukasz Kosobucki.

Zgodnie z umową dostawę pierwszych autobusów przewidziano na koniec trzeciego kwartału br.; pozostałych - w czwartym kwartale. Zamówiono 12-metrowe wozy z oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń, o zasięgu na jednym tankowaniu co najmniej 300 km i pojemności co najmniej 80 osób, w tym 29 na miejscach siedzących. Pojazdy będą klimatyzowane.

Wniosek o dotację do zakupu 20 autobusów wodorowych władze Rybnika złożyły w grudniu 2021 r. w drugim naborze programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Zielony transport publiczny". Pierwotnie wniosek dotyczył też budowy infrastruktury dodatkowej, głównie stacji tankowania wodoru.

Choć pierwotny wniosek zakładał 49 mln zł dotacji do projektu za blisko 95 mln zł, w negocjacjach z NFOŚiGW, będących elementem programu, zrezygnowano z ujęcia w nim budowy stacji wodorowej jedynie na potrzeby kupowanych autobusów, zmniejszając wysokość dotacji do 45,5 mln zł w projekcie za 70 mln zł. Do przetargu, którego budżet wynosił 88 mln zł brutto, zgłosiła się jeszcze firma Solaris Bus and Coach z ceną 76,9 mln zł.

Miasto zdecydowało, że budowana przez PAK-PCE Stacje H2 stacja wodorowa, która powstanie niezależnie od projektu przy rybnickim dworcu autobusowym, będzie ogólnodostępna i ruszy jeszcze jesienią. W sierpniu br. spółka Komunikacja Miejska otworzyła oferty w przetargu na dostawę wodoru - wpłynęła jedna z ceną 56,10 zł netto za 1 kg.

W kwietniu br. miasto złożyło natomiast wniosek o dofinansowanie do zakupu kolejnych autobusów wodorowych w trzeciej fazie programu Zielony Transport Publiczny - o 100-procentowe dofinansowanie zakupu 14 autobusów za 48 mln zł (11 wozów 12-metrowych i 3 18-metrowe). Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie, dostawy planowane są na przełom 2024 i 2025 r.

Zakupy nowych autobusów wpisują się w przekształcanie komunikacji miejskiej w głównym mieście subregionu zachodniego woj. śląskiego. W marcu 2022 r. Rybnik powołał własną spółkę komunikacyjną, która zastąpiła dotychczasowy Zarząd Transportu Zbiorowego. Według władz miasta formy organizacyjne przewidziane przepisami prawa handlowego są obecnie lepiej dostosowane do działania w rzeczywistości gospodarczej niż struktury administracyjne.

Spółka ma zajmować się m.in. obsługą infrastruktury przystankowej i rozwijać działalność przewozową, dążąc do stopniowego przejęcia ok. 50 proc. wolumenu przewozów na lokalnym rynku.

W tym celu miasto zadeklarowało starania o dotacje na autobusy elektryczne bądź wodorowe, aby osiągnąć miks taborowy zapewniający bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne.