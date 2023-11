GDDKiA kończy przebudowę pierwszego odcinka drogi krajowej nr 91, czyli starej "jedynki" czy "gierkówki". W piątek między Nową Wsią a Zawadą wdrożono docelową organizację ruchu. Tą drogą na południe od Częstochowy do oddania autostrady A1 odbywał się główny ruch w kraju w osi północ-południe.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

Jak przekazał PAP w piątek rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak, po wdrożeniu docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym 4,9-kilometrowym odcinku będą trwały prace wykończeniowe, które nie powinny już powodować utrudnień w ruchu. W całości inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca listopada br.

Wartą ponad 63 mln zł umowę na roboty na odcinku DK91 Nowa Wieś - Zawada GDDKiA podpisała we wrześniu 2021 r. Była to pierwsza z ośmiu zaplanowanych umów, dotyczących 40-kilometrowego fragmentu DK91 między Częstochową i Siewierzem, który Dyrekcja zamierza przebudować do 2026 r.

Nadal będzie to dwujezdniowa trasa z kolizyjnymi skrzyżowaniami. Podnoszona jest natomiast jej nośność (do 11,5 tony na oś), stosowana jest tzw. cicha nawierzchnia; powstają chodniki, drogi pieszo-rowerowe, ekrany akustyczne, oświetlenie i odwodnienie. Przebudowywane są zatoki autobusowe, powstają nowe do kontroli pojazdów. Droga ma mniej oddziaływać na środowisko.

Wykonawcą pierwszego z tak przebudowywanych odcinków jest konsorcjum, w skład którego weszły firma Bitum oraz Drog-Bud, OLS, HUCZ, Domax Arkadiusz Mika oraz Larix. Pierwotny termin przypadał na listopad 2022 r. Konieczne jednak okazały się dodatkowe prace związane z rozbiórką przepustów, kostki, elementów betonowych i kamiennych oraz wzmocnieniem podłoża.

Stąd termin przedłużono do listopada br. W tym roku realizowano roboty na pięciu zamkniętych odcinkach drogi (naprzemiennie na jezdni lewej i prawej), na których wykonywano m.in. przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia drogowego. Przebudowano też sieci wodociągowe. Powstała również nowa konstrukcja drogi.

Prócz tego odcinka, roboty powinny powoli dobiegać końca na 5,1-kilometrowym fragmencie Markowice - Brudzowice (za ok. 69 mln zł). W lipcu br. zamówiono przebudowę odcinków Częstochowa - Nowa Wieś (4,6 km) oraz Siedlec Duży - Koziegłowy (4,4 km), rozplanowaną do listopada 2024 r.

W przygotowaniu (na etapie dokumentacji projektowej) są odcinki DK91: Koziegłowy - Markowice o długości 5,3 km (ogłoszenie przetargu planowano w czwartym kwartale br.), Brudzowice - Siewierz o długości 5,3 km (przetarg w drugiej połowie br.) i Siewierz - Podwarpie o długości 6,9 km (ogłoszenie przetargu w czwartym kwartale br.). Realizacja tych zadań przypadłaby na lata 2024-26.

Od marca br. trwa przetarg na przebudowę odcinka Zawada - Siedlec Duży o długości ponad 5,5 km.

Wszystkie te inwestycje mają być wykonane w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T. TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych.

W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne będące najważniejszymi połączeniami z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Jej integralnym składnikiem są inteligentne systemy transportowe.

Równoległy do tego fragmentu dawnej "jedynki", liczący blisko 60 km odcinek autostrady A1 między Pyrzowicami (w pobliżu lotniska Katowice) do włączenia w drogę krajową nr 1 na północ od Częstochowy, udostępniono kierowcom w 2019 r.