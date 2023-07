Katowicki oddział GDDKiA zamówił we wtorek przebudowę dwóch kolejnych odcinków drogi krajowej nr 91, czyli starej "jedynki", czy "gierkówki". Tą drogą na południe od Częstochowy do czasu oddania autostrady A1 odbywał się główny ruch w kraju w osi północ-południe.

Odcinki Częstochowa - Nowa Wieś (4,6 km) oraz Siedlec Duży - Koziegłowy (4,4 km) przebuduje do końca listopada 2024 r. wyłoniona w przetargu firma PORR. To dwa z ośmiu odcinków, które mają być tam odnowione. We wtorek w siedzibie katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowy w tej sprawie.

Uczestniczący w uroczystości wojewoda śląski Jarosław Wieczorek powiedział, że po oddaniu odcinka autostrady A1 ta droga krajowa - odciążona w dużej mierze z ruchu - stanowi dalej jeden z ważnych krwiobiegów społeczno-gospodarczych woj. śląskiego.

Szef katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny potwierdził, że choć kluczowy odcinek "gierkówki" został już w woj. śląskim zastąpiony autostradą A1, w historycznej postaci droga ta pozostała na odcinku pomiędzy Częstochową, a Siewierzem i ta część jest teraz modernizowana.

"+Gierkówka+ pozostaje z nami i będzie jeszcze pozostawała. Stanowi na tym odcinku drogę alternatywną do autostrady A1, dlatego jest dla nas ważna i stąd ten ambitny plan przebudowy prawie 50 kilometrów pomiędzy Częstochową, a Siewierzem i dalej w stronę Podwarpia" - wskazał Niełacny.

Ogółem Dyrekcja zamierza do 2026 r. przebudować 40-kilometrowy fragment DK91 między Częstochową i Siewierzem. Nadal będzie to dwujezdniowa trasa z kolizyjnymi skrzyżowaniami. Podniesiona zostanie natomiast jej nośność, zastosowana zostanie tzw. cicha nawierzchnia; powstaną chodniki i drogi pieszo-rowerowe, ekrany akustyczne, oświetlenie i odwodnienie. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, powstaną nowe do kontroli pojazdów. Droga ma mniej oddziaływać na środowisko.

Na dwóch odcinkach o łącznej długości 10 km trwają już prace budowlane, dla trzech trwa wykonywanie dokumentacji projektowej, trwa także przetarg na wykonanie prac na jeszcze jednym. Dwa rozpoczęte w grudniu ub. roku przetargi zamknięto we wtorek umowami.

W przetargu na odcinek Częstochowa - Nowa Wieś wpłynęło sześć ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia ponad 95,3 mln zł, a cena najtańszej oferty wynosi 95,4 mln zł. Na odcinek Siedlec Duży - Koziegłowy wpłynęło siedem ofert. GDDKiA przygotowała budżet 94,6 mln zł, a oferta z najniższą kwotą opiewała na 81,3 mln zł. W obu przypadkach najniższe kwoty zaoferował PORR.

Na dwóch odcinkach DK91 Nowa Wieś - Zawada oraz Markowice - Brudzowice, o łącznej długości 10 km, trwają już roboty budowlane. Wartość tych inwestycji to łącznie ponad 132 mln zł. Umowę na pierwszy z nich, o długości 4,9 km podpisano we wrześniu ub. roku. Umowę na 5,1-kilometrowy odcinek Markowice - Brudzowice zawarto w styczniu br.

Od marca br. trwa przetarg na przebudowę odcinka Zawada - Siedlec Duży o długości ponad 5,5 km.

W przygotowaniu (trwa wykonywanie dokumentacji projektowej) są odcinki DK91: Koziegłowy - Markowice o długości 5,3 km (ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kwartale br.), Brudzowice - Siewierz o długości 5,3 km (przetarg w II poł. br.) i Siewierz - Podwarpie o długości 6,9 km (ogłoszenie przetargu w IV kw. br.). Realizacja tych zadań przypadłaby na lata 2024-26.

Wszystkie te inwestycje mają być wykonane w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T. TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych.

W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne będące najważniejszymi połączeniami z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Jej integralnym składnikiem są inteligentne systemy transportowe.

Równoległy do tego fragmentu dawnej "jedynki", liczący blisko 60 km odcinek autostrady A1 między Pyrzowicami (w pobliżu lotniska Katowice) do włączenia w drogę krajową nr 1 na północ od Częstochowy, udostępniono kierowcom w 2019 r.