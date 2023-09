Tarnogórskie Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" zakupiło generator dwutlenku chloru, który chroni m.in. przed legionellą. "Urządzenie jest skuteczniejsze niż chlor czy podgrzewanie wody" - podkreślają lekarze.

Stację uzdatniania wody w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" wyposażono w generator dwutlenku chloru, który powszechnie stosowany jest do zwalczania legionelli. Dwutlenek chloru wytwarzany jest na miejscu. Generator zabezpiecza szpital przed skażeniem bakteriologicznym, czyli zapewnia, że woda pobierana nie tylko do spożycia nie zawiera szkodliwych dla zdrowia bakterii.

Wytwarzany dwutlenek chloru wnika do błony biologicznej i usuwa ją, degradując jej komórki i zapewniając dezynfekcję systemów wodnych. Dwutlenek chloru w odpowiednich warunkach zapewnia dużo silniejsze działanie bakteriobójcze i wirusobójcze niż chlor.

"Zainwestowaliśmy w najlepsze rozwiązania związane z uzdatnianiem wody. Nasz szpital wyposażony został w generator dwutlenku chloru, który powszechnie stosowany jest do zwalczania legionelli. Jego działanie dezynfekcyjne jest dużo bardziej skuteczniejsze niż chlor czy praktykowana metoda termiczna polegająca na przegrzaniu wody w temperaturze 70 stopni Celsjusza" - wyjaśnił w informacji prasowej Norbert Komar, dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty".

Ponadto stacja uzdatniania wody w GCR "Repty" pozyskiwana jest z własnego ujęcia. Wyposażona została m.in. w urządzenia zmiękczające wodę, co pozwoliło na instalację w kranach i natryskach perlatorów.

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach podkreśla, że w szpitalach kładzie się szczególny nacisk na kontrolę występowania bakterii legionella zarówno w instalacjach z wodą ciepłą, jak i z zimną. Wodę w szpitalach stosuje się ją między innymi do: celów spożywczych, higieny, zaopatrzenia szpitalnej kuchni, w pralniach szpitalnych, a także do zaspokojenia potrzeb grzewczych, chłodniczych czy przeciwpożarowych. Optymalizuje także mikroklimat w pomieszczeniach przeznaczonych do hospitalizacji, dzięki m.in. klimatyzacji, nawilżaczom, oraz wentylatorom.

"Repty" wykorzystują również wodę w procedurach medycznych i do zabiegów rehabilitacyjnych, m.in. podczas hydroterapii. Dziennie wykonuje się przeszło 300 procedur wykorzystując wodę.