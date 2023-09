Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzi projekt dotyczący unijnych dotacji do przygotowania dokumentacji do przyszłych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej w komunalnych budynkach wielorodzinnych. Z projektu skorzysta 15 gmin GZM.

"Podpisaliśmy umowy wykonawcze z 15 gminami GZM i złożono wniosek do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, ekonomicznej i finansowej modernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu Elena" - poinformował przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Zgodnie z założeniami projekt zakłada przygotowanie dokumentacji do przyszłych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej w ok. 170 budynkach wielorodzinnych komunalnych w programie European Local Energy Assistance (ELENA).

Chodzi o uruchomioną ponad 10 lat temu inicjatywę Elena (European Local Energy Assistance), realizowaną przez Europejski Bank Inwestycyjny i Komisję Europejską. Elena umożliwia pozyskanie - w ramach tzw. pomocy technicznej - środków na opracowanie i wdrożenie dużych programów inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zrównoważonego transportu.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stanęła na czele konsorcjum projektowego, dzięki któremu gminy otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa, przygotowania opracowań technicznych oraz przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła w budynkach o całkowitej powierzchni ok. 125 tys. m kw.

Początkowo do konsorcjum przystąpiło 17 gmin: Będzin, Bieruń, Bytom, Czeladź, Chorzów, Gierałtowice, Katowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Rudziniec, Siewierz, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice i Zbrosławice. Teraz pozostało ich 15.

Jak wynikało z wcześniejszej informacji GZM, koszt realizacji projektu, który obejmuje przygotowanie dokumentacji, oszacowano na ok. 9,7 mln zł. W tej kwocie gminy mogą pozyskać do 90 proc. dofinansowania z instrumentu Horyzont 2020 poprzez Europejski Bank Inwestycyjny. Przygotowanie dokumentacji będzie podstawą do starań o dofinansowanie inwestycji z różnych źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej GZM na wieloletni projekt Elena zabezpieczono 10,2 mln zł, w tym 3,9 mln zł w 2023 r., 3,1 mln zł w 2024 r. i 3,2 mln zł w 2025 r.

W lipcu 2021 r. EBI pozytywnie ocenił tzw. wniosek preaplikacyjny GZM. Dało to możliwość złożenia właściwego wniosku o uzyskanie dofinansowania. Zgodnie z wnioskiem wartość przewidywanego do wykonania wsparcia na rzecz gmin została oszacowana na 2,6 mln euro, a całkowita wartość zrealizowanych przez docelowych beneficjentów inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej w budynkach wielomieszkaniowych - na nie mniej niż 30 mln euro (wartość zainwestowana w ciągu trzech lat wyniosłaby ok. 130 mln zł).

Zgodnie z modelem realizacyjnym projektu, opracowanym przez departament infrastruktury i środowiska urzędu metropolitalnego, jego uczestnikami są: GZM, zainteresowane gminy członkowskie, doradca techniczny, kierownik projektu, pracownik merytoryczny.

GZM pełni funkcję nadrzędnego koordynatora programu (lidera konsorcjum), integrując mniejsze projekty (w gminach) w większe, aby uzyskać wsparcie techniczne ze strony programu Elena. Rolą gmin jako beneficjenta końcowego jest m.in. zobowiązanie się do przeprowadzenia termomodernizacji zadeklarowanych budynków.

Udział w programie Elena to jedno z działań Metropolii na rzecz ograniczania niskiej emisji, której źródłem są budynki i domy mieszkalne.

W 2021 r. Metropolia zainicjowała realizację rządowo-samorządowego programu Stop Smog. Projektem zainteresowało się 11 gmin. Wartość programu Stop Smog w GZM to około 19,1 mln zł. 2 września w 11 gminach ruszył nabór uzupełniający do programu - z terminem do 30 listopada.