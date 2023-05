Biznes i technologie

Śląskie: GZM przygotowuje objęcie udziałów w Kolejach Śląskich

Autor: PAP

Data: 24-05-2023, 14:15

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która realizuje projekt tworzenia Kolei Metropolitalnej, przygotowuje się do objęcia udziałów w wojewódzkiej spółce Koleje Śląskie. Ma to nastąpić przez podwyższenie kapitału zakładowego KŚ z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu dwóch pociągów.