Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zakończyła postępowanie na uruchomienie i obsługę systemu Roweru Metropolitalnego – przekazał we wtorek rzecznik urzędu metropolitalnego Łukasz Zych. Wykonawcą ma być spółka Nextbike GZM, która jako jedyna złożyła ofertę.

Umowa wieńcząca ponaddwuletnie postępowanie ma być zawarta na pięć lat. Przy budżecie 236,8 mln zł brutto firma Nextbike zaproponowała cenę 181,4 mln zł za podstawowy zakres zamówienia, a 331,8 mln zł - za opcjonalny.

"Nie znam dłużej trwającego przetargu, ale w końcu rozstrzygnięty i teraz już tylko zostało podpisanie umowy. Oby szybciej niż później" - skomentował we wtorek w mediach społecznościowych przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak.

Docelowo, w paru etapach, w 31 gminach spośród 41 gmin członkowskich GZM, które przystąpiły do projektu, udostępnionych ma zostać 7 tys. rowerów i 924 stacje ich wypożyczania. Będą to rowery IV generacji. Ich wypożyczenie i zostawienie na stacji nie będzie się wiązało z wpięciem i wypięciem ze stojaka. Każdy rower będzie wyposażony w nadajnik GPS.

Przygotowywany od paru lat Rower Metropolitalny ma być spójnym systemem roweru miejskiego dla 41 tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię miast i gmin. Ma to być przede wszystkim środek transportu, który ułatwi cały rok podróżowanie po miastach i gminach, zwłaszcza na krótkich odcinkach. Ma zastąpić systemy rowerów miejskich, zamawiane dotąd oddzielnie przez niektóre miasta. Docelowo zostanie zintegrowany z systemem płatności komunikacji miejskiej.

W przyjętej w grudniu ub. roku wieloletniej prognozie finansowej GZM na projekt dotyczący uruchomienia, zarządzania i eksploatacji Roweru Metropolitalnego w latach 2023-29 przewidziano 240 mln zł, w tym 35,8 mln zł w 2023 r. i po 33,6 mln zł w latach kolejnych.

Początkowo władze Metropolii sygnalizowały wolę uruchomienia systemu Roweru Metropolitalnego w 2022 r., potem na początku 2023 r. Jednak w różnych etapach postępowania w tej sprawie do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło sześć odwołań potencjalnych oferentów. Dotyczyły one m.in. opisu przedmiotu zamówienia, a w nim - fazowania wdrażania systemu.

Ostateczna wersja zamówienia zakłada wdrożenie w I fazie, do 4 miesięcy od zawarcia umowy, 172 stacji wypożyczeń i 1260 rowerów (w konkretnych miastach), w II fazie, do 12 miesięcy, montaż 500 kolejnych stacji i udostępnienie 3518 kolejnych rowerów, a w III fazie, do 22 miesięcy, montaż pozostałych 252 stacji i dostarczenie 2222 pozostałych rowerów.

Ogółem zamówienie podstawowe zakłada dostarczenie 7 tys. rowerów i 924 stacji z 4620 stojakami dla rowerów.

Czas trwania umowy w zamówieniu podstawowym to 60 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 84 miesięcy z ramach opcji. Pozostałe założenia opcji to włączenie do systemu dodatkowych 806 rowerów i 806 kolejnych rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, a także zwiększenie liczby stacji rowerowych o 185 sztuk.

W grudniu ub. roku GZM informowała o zakończeniu dialogu konkurencyjnego poprzedzającego ostatni etap zamówienia systemu Roweru Metropolitalnego i skompletowaniu dokumentów, zapowiadając jednocześnie wysyłkę zaproszeń do składania ofert przez uczestników dialogu.

Jak deklarowali przedstawiciele urzędu metropolitalnego, ogłaszając postępowanie, dialog konkurencyjny miał doprowadzić do doprecyzowania warunków zamówienia, m.in. w zakresie długości okresu trwania umowy, ostatecznych parametrów rowerów i stacji, warunków świadczenia usługi serwisowania rowerów, relokacji czy sposobu zorganizowania najmu długoterminowego dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym oraz rowerów niestandardowych typu cargo czy tandem.

Przed uruchomieniem Roweru Metropolitalnego GZM zapewnia kolejne sezony integracji rowerów miejskich na obszarze GZM. Oznacza to finansowanie wymiany rowerów między systemami działającymi w kilku miastach: w tym w Katowicach, Tychach i Sosnowcu.