Remonty linii kolejowych w woj. śląskim będą od września wiązały się ze zmianami kursowania pociągów; dotyczą one m.in. odcinków linii Częstochowa – Katowice – Gliwice czy Katowice – Bielsko-Biała. Nadal niedostępne będzie połączenie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry.

Chodzi o wprowadzaną od niedzieli 3 września tzw. korektę rozkładu jazdy związaną z postępami prac na torach, które koordynuje zarządca kolejowej infrastruktury - spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. O wiążących się z nimi utrudnieniach i innych zmianach poinformował w poniedziałek rzecznik samorządowego przewoźnika Koleje Śląskie Maciej Zaremba.

Zaremba zasygnalizował m.in., że w połowie października rozpocznie się realizacja zadań związanych z modernizacją magistrali E65 na odcinku od Będzina przez Katowice do Zebrzydowic: w pierwszej kolejności roboty będą prowadzone na szlaku Kobiór - Pszczyna, a na odcinku Będzin - Katowice Zawodzie rozpoczną się prace przygotowawcze.

12 października rozpoczną się prace przygotowawcze do modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Będą one polegały na budowie torów tymczasowych, umożliwiających prowadzenie ruchu w kolejnych etapach. W pierwszej kolejności przez dwa tygodnie zostanie zamknięty jeden tor na szlaku Będzin - Sosnowiec Główny, co poskutkuje zmianami w godzinach odjazdu, a także wydłużeniem czasu przejazdu dla pociągów jadących w kierunku Katowic.

16 października rozpocznie się kolejny etap modernizacji magistrali E65. Pociągi będą kursowały po jednym torze na odcinku Kobiór - Pszczyna. W rozkładzie jazdy zostały ujęte ograniczenia prędkości dla pociągów jadących w kierunku Katowic. Godziny odjazdu niektórych pociągów zostaną przesunięte.

Od 27 października ograniczenia będą obowiązywały między stacjami Sosnowiec Główny i Katowice Zawodzie, co wiąże się z kolejnymi zmianami rozkładu. Pomimo utrudnień udało się niemal utrzymać dotychczasową liczbę połączeń - w dni robocze została odwołana jedna wieczorna para z Katowic do Dąbrowy Górniczej Ząbkowic. W celu utrzymania przesiadek część pociągów będzie kursowała w zmienionych relacjach, m.in. wybrane pociągi Sprinter będą kursowały z Gliwic do Częstochowy. Wraz z końcem wakacji KŚ zawieszą obsługę przystanku Dąbrowa Górnicza Pogoria.

Organizacja ruchu komunikacji zastępczej na modernizowanym połączeniu Katowice - Tarnowskie Góry nie ulegnie istotnym zmianom. We współpracy z Zarządem Transportu Metropolitalnego zapewnione jest wzajemne honorowanie biletów okresowych w autobusach Kolei Śląskich linii ekspresowej S8, linii zwykłej S80, a także na linii M3 oraz liniach tramwajowych na odcinku Chorzów Rynek - Chorzów Batory Dworzec PKP.

Prowadzone remonty spowodują zawieszenie postojów na przystanku Bielsko-Biała Północ, ale bilety KŚ będą honorowane w liniach autobusowych umożliwiających dojazd do okolic tych przystanków. W dniach 4-8 września oraz 9-11 października rozkład jazdy wybranych pociągów będzie wariantowany ze względu na planowane ograniczenia przepustowości na szlaku Czechowice-Dziedzice Południowe - Bielsko-Biała Główna

W godzinach nocnych są planowane przerwy w ruchu wymagające uruchomienia komunikacji zastępczej. Nocne pociągi zostaną zastąpione przez autobusy: od 4 do 10 września na odcinku Pszczyna - Bielsko-Biała Główna, od 2/3 do 13/14 października na odcinku Milówka - Zwardoń oraz od 16/17 do 27/28 października na odcinku Rajcza - Zwardoń.

Od 11 czerwca ruch pociągów na odcinku Zebrzydowice - Cieszyn jest wstrzymany z zapewnieniem komunikacji zastępczej. Powodem jest konieczna naprawa obiektów linii. Na linii Skoczów - Goleszów - Cieszyn w dni robocze zwiększy się liczba połączeń o trzy pary. Łącznie liczba połączeń na odcinku Goleszów - Cieszyn zwiększy się do 10 par, z czego osiem będzie skomunikowanych z pociągami do/z Katowic.

Na linii do Rybnika od 3 września, po zakończeniu prac remontowych, pociągi ponownie będą zatrzymywały się na przystanku Rybnik Paruszowiec. W godzinach wieczornych nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów na odcinkach Katowice - Mikołów (11-15 września) oraz Orzesze Jaśkowice - Czerwionka (24 października, 3-9 listopada). W zamian za pociągi zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza. W dniach 4-6 września oraz 18-22 września zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku Nędza - Racibórz. Rozkład jazdy niektórych pociągów ulegnie zmianie.

Na połączeniu z Gliwic, przez Knurów, Rybnik, Skoczów, Ustroń do Wisły Głębiec od 3 września Koleje Śląskie rozpoczną obsługę przystanku Warszowice. Przy nowych peronach będą się zatrzymywały pociągi Sprinter Kubalonka.

Dokładne godziny odjazdów oraz terminy kursowania pociągów dostępne są w liniowym rozkładzie publikowanym na stronie internetowej Kolei Śląskich oraz w internetowych wyszukiwarkach połączeń i na plakatach PKP Polskich Linii Kolejowych, dostępnych m.in. na dworcach kolejowych i peronach.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego; na kilkunastu liniach w regionie przewożą ponad 20 mln pasażerów rocznie. Tabor przewoźnika liczy ok. 65 pociągów.