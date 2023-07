Przyrodnicy z katowickich Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska współpracując z Nadleśnictwem Katowice usunęli rdestowiec przy rezerwacie przyrody Las Murckowski. Roślina jest inwazyjnym gatunkiem, który trzeba usunąć.

Rdestowiec jest gatunkiem obcym, inwazyjnym, który stanowi poważne zagrożenie przyrodnicze dla rodzimej flory. Występuje on na obszarach chronionych lub w ich sąsiedztwie, co jest niekorzystne dla środowiska.

W związku z inwazyjnością na środowisko rośliny, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Nadleśnictwa Katowice przeprowadzili zabieg usuwania jej na dobrze nasłonecznionych fragmentach gruntów od strony drogi krajowej nr 86, przy granicy rezerwatu.

"Pozostawienie rdestowca w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody, powodujące rozrastanie się jego kłączy i kwitnienie. Tym samym nie daje perspektywy całkowitej eliminacji tego inwazyjnego gatunku również z terenu rezerwatu. Aby uzyskać satysfakcjonujące efekty działań ochronnych, trzeba realizować je kompleksowo, usuwając rdestowca również poza granicami rezerwatu, w jego ścisłym sąsiedztwie" - podkreśliła w komunikacie prasowym Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Podobne zabiegi usuwania roślin inwazyjnych prowadzone są systematycznie od 2018 r. Polegają one na dwukrotnym wykaszaniu lub wyrywaniu rośliny na terenie rezerwatu w sezonie wegetacyjnym. Są to działania ochronne, które wstrzymują wzrost populacji rdestowca na terenie rezerwatu Las Murckowski. Dzięki tym działaniom przyrodnicy zaobserwowali wielu miejscach wzrost gatunków rodzimych, głównie klonu. Daje to szanse na zacienienie siedliska i stopniowe ograniczenie rozwoju tego niepożądanego gatunku.

"Zwalczanie rdestowców to niełatwy proces. Rosną one bardzo szybko, a z uwagi na to, że rozmnażają się przez kłącza ukryte w ziemi, pojedyncze zabiegi ich usuwania nie dają pożądanych efektów. Tam, gdzie pojawia się rdestowiec, szybko przestaje rosnąć cokolwiek innego. Dlatego zabiegi usuwania tej rośliny prowadzone są konsekwentnie również w innych śląskich rezerwatach przyrody np. w rezerwacie Segiet i Las Dąbrowa" - powiedział Przemysław Skrzypiec, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Przyrodnicy podkreślają, że wprowadzenie do środowiska inwazyjnych gatunków obcych (IGO) jest zabronione i może wiązać się z dotkliwymi karami, a na jego import, hodowlę, rozmnażanie i sprzedaż konieczna jest zgoda Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. "Raz wprowadzony do środowiska gatunek, bardzo trudno usunąć. I odwrotnie, gatunek raz wyparty przez gatunki inwazyjne, bardzo trudno przywrócić" - apelują przyrodnicy z Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.