Śląskie: Koleje Śląskie uruchomiły wakacyjny pociąg na trasie Katowice - Zakopane

Autor: PAP

Data: 25-06-2023, 10:42

Koleje Śląskie po raz kolejny uruchomiły w wakacje połączenie z Katowic do Zakopanego. Przejazd do stolicy Tatr potrwa 5 godzin. Pociągi będą kursować codziennie do końca sierpnia.