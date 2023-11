Od czwartku kierowcy podróżujący przez węzeł autostrady A4 i trasy S1 w Brzęczkowicach mogą już spodziewać się niemal płynnej jazdy; na węźle zakończono główne prace remontowe - podał w czwartek zarządca płatnego odcinka A4 Katowice-Kraków, spółka Stalexport Autostrada Małopolska.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

W poprzednich miesiącach kolejne połączenia węzła były zamykane na czas prowadzonych prac.

Jak wynika z informacji Marty Dobrzańskiej z biura prasowego spółki Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), od 9 listopada kierowcy mogą już korzystać na węźle z łącznic relacji Cieszyn-Katowice i Katowice-Łódź, które były remontowane jako ostatnie. "Zakończyły się główne prace remontowe na tym węźle" - stwierdziła Dobrzańska.

"Wraz z otwarciem łącznic kończą się utrudnienia na remontowanym od stycznia tego roku węźle Brzęczkowice. Do zrealizowania pozostały jeszcze prace wykończeniowe na wylocie łącznicy Katowice-Cieszyn, gdzie ustawiony jest znak stop, oraz wymiana barier ochronnych na drodze S1" - uściśliła przedstawicielka zarządcy.

Wiadukt trasy S1 na węźle Brzęczkowice w Mysłowicach, na skrzyżowaniu z autostradą A4, wraz z połączeniami węzła były remontowane od końca stycznia br. Zarządca prywatnego, płatnego odcinka A4 od tego czasu informował co kilka tygodni o kolejnych utrudnieniach w związku z pracami, powodującymi - szczególnie w godzinach szczytu - znaczne korki.

Spółka SAM przekonywała, że celem remontu węzła Brzęczkowice było zapewnienie odpowiedniego stanu nawierzchni jezdni w ciągu drogi S1, naprawienie usterek odwodnienia powierzchniowego - rowów odwadniających i przepustów - czy wymiana barier ochronnych. Poprawiono właściwości użytkowe wiaduktu i jego estetykę oraz wydłużono okres jego użytkowania

Zarządca prywatnego odcinka A4 argumentuje, że odpowiednie utrzymanie infrastruktury autostradowej (w tym nawierzchni i obiektów inżynieryjnych) wynika z przepisów i jest wymogiem umowy koncesyjnej i wynikającej z niej konieczności przekazania w 2027 r. autostrady A4 zarządcy publicznemu w dobrym stanie technicznym.

Z tego względu spółka SAM prowadzi od przełomu sierpnia i września br., rozplanowaną do końca koncesji w 2027 r. wymianę nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku, a także remonty obiektów inżynieryjnych. Zakończona zostanie też modernizacja odwodnienia autostrady na całym odcinku koncesyjnym.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wyremontowane zostaną przy tym: nawierzchnia jezdni na trzech węzłach autostradowych, wszystkie przejazdy awaryjne oraz nawierzchnia betonowa na placach poboru opłat. Koncesjonariusz ma również wybudować dodatkowe miejsca obsługi podróżnych.

Część z tych prac jest w trakcie realizacji. Wymiana nawierzchni jest prowadzona z zachowaniem dwóch pasów ruchu w każdą stronę. Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji zmian w organizacji ruchu są publikowane na stronie internetowej: www.ia4.pl, w serwisie X: twitter.com/A4KatKra oraz w Punktach Informacji Drogowej.

W ostatnich dniach Grupa Stalexport Autostrady, do której należy spółka SAM podała, że w pierwszych trzech kwartałach br. z płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków korzystało średnio 48,9 tys. pojazdów na dobę - o 3 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Przychody z poboru opłat w trzech pierwszych kwartałach sięgnęły 376,9 mln zł, o 24 proc. więcej niż w tym samym czasie ub. roku. Wzrost wynika m.in. z podwyżek stawek opłat za przejazd autostradą (od 3 kwietnia br). Stawka dla aut osobowych wzrosła wówczas z 13 do 15 zł na każdej bramce (z 10 do 13 zł przy płatnościach automatycznych), a dla ciężarówek z 35 do 46 zł.

Przychody całej Grupy Stalexport Autostrady wyniosły w pierwszych trzech kwartałach br. 380,9 mln zł, a zysk netto 126,8 mln zł.