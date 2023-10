Należąca do Grupy Bumech kopalnia węgla kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach uruchomiła w środę instalację kogeneracyjną zasilaną metanem. Warta 45 mln zł inwestycja została zrealizowana w siedem miesięcy - poinformował Bumech.

Instalacja składa się z dwóch agregatów o mocy elektrycznej około 3,5 MW każdy oraz zbliżonej mocy cieplnej. Docelowo będą trzy agregaty o łącznej mocy około 8,6 MW, a wszystkie instalacje OZE łącznie zapewnią kopalni blisko 10 MW mocy.

"Rozpoczęcie procesu uruchamiania oznacza możliwość realizowania prób i testów obciążeniowych instalacji wraz z wytwarzaniem energii wyłącznie na użytek i potrzeby własne kopalni" - poinformował Mikołaj Karpiński z Bumechu.

Instalacja jest zasilana gazem pochodzącym z odmetanowania kopalni. Wytworzona w ten sposób energia pokryje co najmniej połowę zapotrzebowania kopalni na prąd oraz prawie całe zapotrzebowanie na ciepło.

"W skali roku oznacza to wielomilionowe oszczędności, co obniży koszty stałe działania kopalni, a tym samym koszty jednostkowe wydobycia i produkcji węgla. Działanie instalacji przyczyni się również do zmniejszenia bezpośredniej emisji metanu do atmosfery, co umożliwi kopalni wypełnianie coraz bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych" - podali przedstawiciele zakładu.

Kogeneracja jest kolejną instalacją OZE, w którą wyposażona została czechowicka kopalnia. Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia korzysta już z energii z instalacji fotowoltaicznych rozmieszczonych na terenie kopalni, w tym dwóch wysp fotowoltaicznych zasilających stacje pompowni w Goczałkowicach oraz w Kaniowie. Dostarczają one odpowiednio do 90 proc. energii potrzebnej dla pompowni w Goczałkowicach oraz ponad 20 proc. prądu dla instalacji w Kaniowie. Zielona energia powstaje też w instalacjach fotowoltaicznych na dachach budynków PG Silesia.