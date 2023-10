Lasy Państwowe kupią od Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach XIX-wieczny pałac w Brynku, gdzie obecnie mieści się internat Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego. W środę podpisano przedwstępną umowę sprzedaży obiektu, który ma służyć edukacji leśnej.

Pałac i jego otoczenie od dawna służą leśnikom. W okresie powojennym w zabytkowym budynku mieściła się siedziba szkoły leśnej, która w latach 60 ub. wieku przeniosła się do wzniesionego w sąsiedztwie nowego budynku. Wówczas pałac przeznaczono na szkolny internat.

Aktualny stan pałacu i pozostałych budynków w Brynku wymaga dużych nakładów finansowych. Obecnie koszty utrzymania domów mieszkalnych i zachowania zabytkowego drzewostanu ponosi Powiat tarnogórski. Teraz, po spełnieniu wyszczególnionych w przedwstępnej umowie warunków, w najbliższej przyszłości Lasy Państwowe będą mogły przejąć nieruchomość i otoczyć ją odpowiednią opieką.

"To wielkie wyzwanie, ale i wielkie perspektywy. Naszym zamiarem jest stworzenie właśnie tu, w Technikum Leśnym w Brynku, leśnego, śląskiego centrum edukacji. Chcemy podnieść standardy i przywrócić to, co było kiedyś - świetnie szkolić leśników" - powiedział uczestniczący w uroczystości podpisania umowy dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Pałac wraz z zespołem parkowym i ogrodem botanicznym wybudowany został w 1829 roku przez Bernarda von Rosenthala z Wrocławia dla księcia Adolfa zu Hohenlohe-Ingelfingen. W 1904 r. kupił go hrabia Hugo II Henckel von Donnersmarck z Siemianowic. W 1905 r. pałac został przebudowany według projektu architekta Karla Grossera. Na początku XX wieku na wschód od pałacu wzniesiono kompleks zabudowań, w tym dom ogrodnika, stajnie z ujeżdżalnią, wozownię i wieżę wodną w typie północnego budownictwa ceglanego. Po wojnie pałac stał się siedzibą Technikum Leśnego.