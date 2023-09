Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 28 września wyłączy system Śląskiej Karty Usług Publicznych, będący dotąd głównym sposobem rozliczania się za korzystanie z komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego. System ŚKUP zastępuje nowa aplikacja i portal Transport GZM.

Jak poinformował podczas środowych obrad zgromadzenia GZM przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak, znajdujące się w systemie ŚKUP dane zostaną przeniesione do systemu Transport GZM, w związku z czym stopniowo, odpowiednio wcześniej, wyłączane będą funkcjonalności w dotychczasowym systemie.

W środowym sprawozdaniu z prac zarządu Karolczak przypomniał, że 7 sierpnia br. odbyła się prapremiera nowej aplikacji Transport GZM i nowego portalu klienta, wraz z nowym sposobem zakupu biletów w autobusach, trolejbusach i tramwajach przez skanowanie kodów.

"Mimo pewnych obaw ze stosowaniem kodów QR okazało się, że aplikacja odniosła sukces. Sprzedaż biletów wzrosła, bijemy rekordy sprzedaży. Cieszę się, że mimo tych obaw wszystko idzie w dobrym kierunku. Z końcem miesiąca września wyłączamy system ŚKUP. Uruchamiamy w pełni działający nowy system (...) - Transport GZM" - powiedział.

"Z tym procesem będą się wiązały (...) - mam nadzieję niewielkie - utrudnienia w dostępie do pewnych usług. Część z nich musi zostać wyłączona wcześniej z uwagi na konieczność zmigrowania wszystkich danych tak, by w nowym systemie 1 października były wszystkie dane pasażerów" - wyjaśnił.

Do nowego systemu będą przenoszone ze ŚKUP dane pasażerów, bilety okresowe czy niewykorzystane pieniądze elektroniczne. "Pasażerowie, mam nadzieję, nie odczują niedogodności. Z naszej strony prosimy ich, by zakładać już konta w nowym systemie Transport GZM - wtedy dane automatycznie się pojawią na tym koncie" - zasygnalizował Karolczak.

"Jeżeli nie uda się tego zrobić do końca września, to zawsze w dowolnym momencie w pierwszych dniach października i później będzie można takie konto założyć i dokonać migracji swoich danych. Co najważniejsze, zarówno pieniądz elektroniczny, jeżeli nie został wydany, bilety okresowe, wszystko już będzie znajdowało się w nowym portalu, w nowej aplikacji" - zaznaczył.

Zastrzegł też, że w dalszym ciągu będzie można używać dotychczasowych kart ŚKUP, o ile nie stracą ważności. W nowym systemie będą one pełniły funkcję identyfikatora w trakcie kontroli (w środę wyłączono możliwość składania wniosków w portalu klienta i zamawiania nowych kart ŚKUP). Od 1 października wydawane będą już tylko nowe karty systemu Transport GZM.

Zgodnie z informacjami GZM po 22 września w systemie ŚKUP wstrzymana zostanie możliwość korzystania ze środków zgromadzonych w e-portmonetce (do tego dnia można dokonać zwrotu środków z e-portmonetki, co jest równoznaczne z zamknięciem konta). Dostęp do środków w e-portmonetce zostanie odblokowany 1 października - będzie wtedy można przenieść je na konto w nowym systemie.

27 września będzie ostatnim dniem dokonywania transakcji w systemie ŚKUP. Będą one możliwe do wykonania gotówką - w kioskach i Punktach Obsługi Pasażera - oraz bezgotówkowo (kartą, szybkim przelewem) w portalu i aplikacji mobilnej ŚKUP. 28 września nastąpi wyłączenie działania systemu ŚKUP. Wcześniej zapisane na kartach ŚKUP bilety długookresowe będą ważne i widoczne dla kontrolera w czasie ewentualnej kontroli.

Pasażerom pomocą służyć ma infolinia ZTM: 800 16 30 30. Informacje dostępne będą również na portalu transportgzm.pl i na profilach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz ZTM w mediach społecznościowych.

Nowy system umożliwia założenie konta bez wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera i oczekiwania na wyrobienie karty, jak w systemie ŚKUP. Możliwe jest zaimportowanie danych z systemu ŚKUP lub założenie konta w systemie od zera.

Aby korzystać z systemu Transport GZM należy założyć konto - imienne lub anonimowe. Konto anonimowe pozwala tylko na zakup wybranych biletów (na okaziciela), natomiast konto imienne umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu.

Zakupione bilety są dostępne od razu, bez oczekiwania na ich zakodowanie na karcie. Aplikacja umożliwia przy tym zakup wszystkich biletów z taryfy, także długookresowych oraz pakietowych. Ulgi można samodzielnie przypisać do konta - w aplikacji mobilnej albo na portalu. Potwierdzanie ulgi odbywa się przy pierwszej kontroli - po okazaniu uprawniającego do niej dokumentu.

Prace nad portalem i aplikacją Transport GZM trwają od wielu miesięcy. Pierwotnie uruchomienie tych rozwiązań zapowiadano na styczeń 2023 r.

Dotychczasowy system ŚKUP był zamówiony przez związek komunalny będący poprzednikiem Zarządu Transportu Metropolitalnego, czyli obecnego organizatora komunikacji w GZM. System ŚKUP od początku był krytykowany przez mieszkańców jako podatny na awarie, trudny w obsłudze i niefunkcjonalny.

Przetarg na wykonanie modyfikacji rozwiązania GZM ogłosiła w grudniu 2020 r. W połowie 2021 r. rozstrzygnęła postępowanie na Transport GZM, wybierając jedyną ofertę dotychczasowego wykonawcy ŚKUP, firmy Asseco, za 122,8 mln zł brutto.