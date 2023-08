Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na grupowy zakup gazu w latach 2024-2025. GZM zamierza nabyć 586,5 gigawatogodzin gazu w imieniu 142 odbiorców - samorządów oraz ich jednostek, wchodzących w skład grupy zakupowej.

"Metropolia ma doświadczenie w realizacji zakupów grupowych dotyczących gazu i prądu. To przyciąga do tworzonych przez nas grup coraz więcej chętnych. Działając w ich imieniu, wykorzystując efekt skali, negocjujemy lepsze stawki, niż w przypadku zamówień indywidualnych" - powiedział, cytowany w czwartkowej informacji GZM, przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak.

Porozumienie ws. utworzenia najnowszej grupy zakupowej gazu podpisało łącznie 65 podmiotów. 35 z nich to gminy Metropolii. Zakupią one gaz dla swoich jednostek jak np. szkoły, przedszkola, muzea, szpitale, urzędy oraz zakłady komunalne. Łącznie gaz będzie odbierany przez 142 instytucje i spółki w ponad 800 punktach poboru.

Na liście znajdują się m.in. przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, Tramwaje Śląskie, Park Śląski, Planetarium Śląskie czy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Do grupy przystąpiły też instytucje spoza Metropolii. To np. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej czy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

W grudniu ub. roku GZM rozstrzygnęła ponowiony przetarg grupy zakupowej gazu dla części swoich gmin, które w 2021 r. zdecydowały się na zakup paliwa tylko na 2022 r. Zaakceptowana została jedyna oferta od PGNiG Obrót Detaliczny na łączną kwotę 53,9 mln zł. Pozostała część gmin skorzystała wówczas z opcji dwuletniego zakupu - w latach 2022-23. W grudniu 2021 r. powołana przez GZM grupa zaakceptowała jedyną otrzymaną wówczas ofertę PGNiG, wynoszącą ok. 84,3 mln zł, przy budżecie 89 mln zł.

W skład grupy zakupowej gazu z 2021 r. weszły 32 samorządy, które łącznie kupiły 198,7 GWh. Z tego 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23 - kupują one łącznie ok. 97,2 GWh. Grupa 17 gmin kupiła w 2022 r. ok. 101,5 GWh gazu.

Samorządy Metropolii grupowo kupują też energię elektryczną. W 2019 r. wspólne postępowanie dotyczyło zakupu blisko 1 TWh energii elektrycznej na dwa kolejne lata (2020-2021). Grupę w tym zakresie utworzyło 113 zamawiających (także spoza GZM), w ramach których działa 326 jednostek. Przy szacunkowej wartości zamówienia 389,7 mln zł brutto wybrano najtańszą ofertę, za 398,2 mln zł brutto, którą złożyła spółka Tauron Sprzedaż GZE.

Poprzednia grupa zakupowa GZM, skonstruowana w 2021 r., kupuje od Tauronu w ciągu dwóch lat 2022-2023 blisko 1 TWh energii elektrycznej. Członkowie grupy w listopadzie 2021 r., przy budżecie swojego zamówienia w wysokości 492,5 mln zł brutto, zaakceptowali najtańszą ofertę Tauronu za 597,3 mln zł.

W połowie sierpnia br. Metropolia ogłosiła przetarg kolejnej grupy zakupowej energii elektrycznej. Tym razem GZM chce kupić ponad 1,3 terawatogodzin (TWh) prądu w imieniu ponad 330 zamawiających.

Zakupiona za pośrednictwem grupy zakupowej energia ma w latach 2024-2025 docierać do ponad 1500 podmiotów. To jednostki tworzone zarówno przez gminy członkowskie GZM, jak i instytucje samorządu województwa śląskiego, np. Filharmonia Śląska, Muzeum Śląskie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów czy Stadion Śląski, a także urzędy gmin spoza obszaru Metropolii, takie jak Rydułtowy czy Zawiercie.

Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM z mocy tworzącej ją ustawy zajmuje się m.in. zagospodarowaniem przestrzennym i transportem publicznym; obecnie jest m.in. organizatorem komunikacji miejskiej w regionie.