Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisała w piątek z Sosnowcem i Dąbrową Górniczą umowy ws. nieodpłatnego przejęcia od nich akcji Tramwajów Śląskich. Łącznie chodzi o ponad 15 proc. udziałów. Docelowo GZM chciałaby przejąć od miast członkowskich wszystkie akcje tramwajowej spółki.

Przedstawiciele Metropolii wyjaśniają, że umożliwi to m.in. współfinansowanie bezpośrednio przez nią, a nie, jak dotąd, przez miasta, inwestycji spółki.

Spółka Tramwaje Śląskie należała dotąd do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. miał Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostali udziałowcy to: Czeladź, Dąbrowa Górnicza (do piątku), Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

W ostatnich miesiącach w GZM trwały rozmowy nt. objęcia przez Metropolię ew. nowych udziałów w spółce Tramwaje Śląskie lub też przekazania udziałów gmin. W analizach zdecydowano się na to drugie rozwiązanie. 13 września zgromadzenie Metropolii zaakceptowało w głosowaniu o przystąpieniu przez GZM do spółki TŚ (w głosowaniu wstrzymały się m.in. Katowice).

Przed tamtym głosowaniem przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak wyjaśniał, że przystąpienie Metropolii do TŚ umożliwia ustawa o związku metropolitalnym, która jest podstawą jej działania. W piątek zauważył, że podpisanie pierwszych umów rozpoczęło proces przejęcia udziałów w spółce.

"To przykład, że wspólnie potrafimy wypracować rozwiązania, które są kluczowe dla poprawy jakości życia w skali Metropolii. Dzięki osiągnięciu porozumienia w sprawie przekazania udziałów, Metropolia będzie mogła skuteczniej rozwijać i integrować sieć transportu oraz bezpośrednio współfinansować inwestycje w spółce" - skomentował Karolczak.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Witolda Trólkę z biura prasowego GZM, na mocy podpisanych w piątek umów Sosnowiec przekazał nieodpłatnie Metropolii 1 730 999 akcji, a Dąbrowa Górnicza - 570 000. Każda akcja ma wartość nominalną 10 zł.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński stwierdził, że najważniejszym zadaniem GZM jest transport publiczny. "Jeśli chcemy, by został scalony, to musimy dać na to szanse Metropolii. Stąd obecność GZM w spółkach autobusowych. Teraz ten sam krok należy wykonać w tramwajach. Przekazanie akcji Metropolii pozwoli na lepszą integrację całego systemu transportowego" - uznał Chęciński.

13 września, odpowiadając na pytania gmin członkowskich m.in. o sytuację ekonomiczną spółki i szczegóły procedury przejęcia udziałów przez Metropolię, przewodniczący Karolczak m.in. wyjaśniał, że obecnie GZM jako organizator transportu publicznego w woj. śląskim ma podpisaną tzw. umowę wsparcia Tramwajów Śląskich.

"Miasta, te tramwajowe, które przekazały nam zadanie organizacji transportu publicznego, w swojej składce finansują działania spółki Tramwaje śląskie, a my musieliśmy z uwagi na poczynione inwestycje, na finansowanie unijne, na finansowanie obligacjami, podpisać umowę, że ta spółka będzie zawsze osiągać zysk" - wskazał.

Zobrazował, że to bardzo podobna zasada, jak w przypadku tzw. procedury in house i samorządowych przewoźników - Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej. Polega to na tym, że spółka wykonuje zadania publiczne na zlecenie Metropolii, a ta dba o to, żeby spółka była rentowna i potrafiła spłacać zobowiązania. Obecnie TŚ nie mają przy tym zobowiązań poza dłużnymi, związanymi z wykupem obligacji w przyszłości i podjętymi zobowiązaniami inwestycyjnymi.

Zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym prawo przekazania akcji i udziałów w spółkach jest działaniem nieodpłatnym, zatem Metropolia ani jej gminy członkowskie nie ponoszą kosztów tych akcji. GZM natomiast zobowiązała się - i częściowo ma to już zapisane w budżecie - finansować niektóre inwestycje w tramwajach, np. prace w miastach zaangażowanych w projekt przyspieszenia tramwajów.

"Na pewno nie będziemy wchodzić w inwestycje już rozpoczęte lub zaplanowane, na które zostały pozyskane środki unijne, czy na które zostały udzielone obligacje. Również dotyczy to sztandarowej inwestycji, która w przyszłości będzie miała miejsce - budowy tramwaju na południe, która będzie prowadzona przez miasto Katowice" - stwierdził przewodniczący zarządu GZM.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

Obecnie TŚ finalizują projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowany pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020).