Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia skorzysta z otrzymanych ofert dla swoich grup zakupowych dot. energii elektrycznej i paliwa gazowego na lata 2024-25 - poinformował przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak. Cena prądu jest nieco wyższa, niż dotąd; cena gazu znacznie spadła wobec 2023 r.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

"Oczywiście, że tak" - powiedział PAP Karolczak pytany, czy grupy zakupowe skorzystają z ofert otrzymanych w obu przetargach na początku października br. "Wiem, że tam są kwestie tylko jeszcze proceduralne, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że te przetargi, jeżeli nie będzie problemów formalnoprawnych, zostaną rozstrzygnięte" - zadeklarował.

"Oferta na prąd mimo, że jest droższa, bo mieliśmy ok. 500 zł (za megawatogodzinę - PAP), jest korzystniejsza, niż w każdej innej grupie zakupowej w Polsce. Warszawa wcześniej swój przetarg rozstrzygnęła i ma 10 proc. drożej, niż my" - wskazał przewodniczący. "Natomiast gaz, to coś, co nas bardzo mile zaskoczyło: olbrzymia zniżka wobec tego, co mamy dzisiaj" - dodał.

W przetargach grup zakupowych metropolii dot. paliwa gazowego i energii elektrycznej otwarcia ofert dokonano 4 i 10 października br.

W grupie zakupowej energii elektrycznej postępowanie obejmuje ponad 19,5 tys. punktów poboru energii u 333 zamawiających - wymagany wolumen to 1,3 terawatogodzin. Wpłynęła jedna oferta. Cena oferowana brutto wynosi 1,1 mld zł. Ceny energii na 2024 r. i 2025 r. są zróżnicowane, ale średnia cena ważona całego przetargu to 691 zł za megawatogodzinę.

W grupie zakupowej gazu (ponad 1,5 tys. punktów poboru gazu u 143 zamawiających) też wpłynęła jedna oferta. Zamawiany wolumen to 515 gigawatogodzin. Cena brutto to 188 mln zł. Cena na 2024 r. dla odbiorców chronionych to 20,02 zł za kilowatogodzinę netto, dla odbiorców niechronionych 35,52 zł za kWh. Cena ta jest niższa blisko o 60 proc., względem ceny zakontraktowanej na 2023 r.

Kupiona za pośrednictwem grupy zakupowej energia elektryczna ma w latach 2024-25 docierać do jednostek tworzonych przez gminy członkowskie GZM, jak i instytucji samorządu woj. śląskiego, np. Filharmonii Śląskiej, Muzeum Śląskiego, Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów czy Stadionu Śląskiego. W grupie są też gminy spoza Metropolii, jak Rydułtowy czy Zawiercie.

Na liście odbiorców grupy zakupowej gazu, poza gminami GZM, znajdują się m.in. przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, Tramwaje Śląskie, Park Śląski, Planetarium Śląskie czy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Do grupy przystąpiły też instytucje spoza Metropolii. To np. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej czy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Metropolia ma doświadczenie w realizacji zakupów grupowych dotyczących prądu i gazu. W 2019 r. wspólne postępowanie dotyczyło zakupu blisko 1 TWh energii elektrycznej na lata 2020-21. Grupę w utworzyło wtedy 113 zamawiających (także spoza GZM), w ramach których działa 326 jednostek. Przy szacunkowej wartości zamówienia 389,7 mln zł brutto wybrano najtańszą ofertę, za 398,2 mln zł brutto, którą złożyła spółka Tauron Sprzedaż GZE.

Poprzednia grupa zakupowa GZM dot. prądu, skonstruowana w 2021 r., kupuje od Tauronu w ciągu dwóch lat 2022-2023 blisko 1 TWh energii elektrycznej. Członkowie grupy w listopadzie 2021 r., przy budżecie swojego zamówienia w wysokości 492,5 mln zł brutto, zaakceptowali ofertę za 597,3 mln zł.

W ramach wspólnych zakupów gazu w grudniu ub. roku GZM rozstrzygnęła ponowiony przetarg grupy zakupowej dla części swoich gmin, które w 2021 r. zdecydowały się na zakup paliwa tylko na 2022 r. Zaakceptowana została jedyna oferta od PGNiG Obrót Detaliczny za 53,9 mln zł. Pozostała część gmin skorzystała wówczas z opcji dwuletniego zakupu - w latach 2022-23. W grudniu 2021 r. powołana przez GZM grupa zaakceptowała jedyną otrzymaną wówczas ofertę PGNiG, wynoszącą ok. 84,3 mln zł, przy budżecie 89 mln zł.

W skład grupy zakupowej gazu z 2021 r. weszły 32 samorządy, które kupiły 198,7 GWh. Z tego 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23 - kupują one łącznie ok. 97,2 GWh. Grupa 17 gmin kupiła w 2022 r. ok. 101,5 GWh gazu.