Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wesprze finansowo inwestycję związaną z budową odcinka drogi rowerowej o parametrach velostrady w Sosnowcu – zdecydowało w środę zgromadzenie Metropolii. Będzie to część Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych.

Na środowej sesji zgromadzenie GZM jego członkowie zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Sosnowiec na realizację studium systemu tras rowerowych GZM w zakresie budowy odcinka velostrady nr 1 w obrębie ul. Sedlaka w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie gminy Sosnowiec".

Uchwała przewiduje przekazanie na ten cel w formie dotacji celowej kwoty 390 tys. zł.

Już podczas lutowej sesji zgromadzenie GZM wsparło zadanie pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Velostrada nr 1 i 7 w granicy miasta Sosnowiec" kwotą 500 tys. zł.

Podczas grudniowej sesji zgromadzenia GZM zdecydowano o wsparciu dwóch wniosków Katowic dotyczących dofinansowania budowy velostrady w przebiegu Katowice-Mysłowice.

W efekcie jednego z nich GZM wsparła Katowice kwotą 253,3 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej velostrady nr 6 Katowice (Brynów-Giszowiec) - Mysłowice na odcinku od ul. Huberta do ul. Kolistej (trwa opracowywanie dokumentacji).

W następstwie drugiego udzielono 676,9 tys. dotacji do nabycia nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji tej samej velostrady nr 6 na odcinku od ul. Kolistej do granicy z miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolei piaskowej Maczki - Bór (miasto już kupiło te grunty).

Środki na dofinansowanie miejskich przedsięwzięć w velostrady są przewidziane w wieloletniej prognozie finansowej GZM zgodnie z Ramowym programem realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM, przyjętym przez zgromadzenie Metropolii w lutym br.

Powstanie velostrad GZM to jedno ze strategicznych działań podejmowanych przez miasta Metropolii. Mają one służyć nie tylko rowerowej rekreacji, ale przede wszystkim pełnić funkcję transportową, czyli zapewnić bezpieczny przejazd rowerem do pracy, szkoły, na uczelnię - w jednym mieście lub między miastami.

W maju ub. roku samorządowcy z 11 gmin GZM podpisali porozumienie ws. budowy czterech z ośmiu velostrad, czyli szybkich, bezkolizyjnych dróg rowerowych o łącznej długości 120 km. Pierwsze velostrady mają przebiegać przez Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Rudę Śląską, Sosnowiec, Świętochłowice oraz Zabrze.

W następnych miesiącach podpisywano zgody na pozostałe trasy. Velostrady GZM będą w całości sfinansowane z budżetu Metropolii i dotacji zewnętrznych, o które GZM będzie zabiegać. Obecnie miasta Metropolii wchodzą w etap realizacji pierwszych czterech tras.

Na podstawie porozumień z maja ub.r. powstać ma 30-kilometrowa velostrada łącząca Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice, niespełna 10-kilometrowe połączenie rowerowe Katowic z Sosnowcem oraz ponad 9-kilometrowe z Mysłowicami, a także prawie 17-kilometrowa trasa z Sosnowca, przez Czeladź i Będzin do Dąbrowy Górniczej.

W kolejnych etapach mają powstać trasy z Katowic, przez Siemianowice Śląskie, Chorzów i Bytom do Piekar Śląskich (15,5 km), z Tarnowskich Gór do Bytomia (14 km) oraz z Katowic do Tychów (10-17 km).