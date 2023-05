Ponad 1,9 mln zł dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dostanie samorząd Bytomia na realizację sześciu projektów mających służyć przyspieszeniu tramwajów w tym mieście – zdecydowali w środę członkowie zgromadzenia GZM.

Dotowane prace będą jednym z efektów pilotażowego projektu zakładającego optymalizację czasu przejazdu tramwajów na terenie GZM. W pierwszej kolejności analizowano trasy trzech linii między Katowicami i Bytomiem oraz Katowicami i Sosnowcem. W tegorocznym budżecie GZM na wsparcie gmin w realizacji projektów w tym zakresie zabezpieczono łącznie 5,9 mln zł.

W środę zgromadzenie GZM przyjęło m.in. uchwałę ws. pomocy finansowej dla Bytomia w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektów w ramach "Wielowariantowej Koncepcji Optymalizacji Ruchu Tramwajowego obejmującego trzy linie tramwajowe funkcjonujące na terenie GZM, przebiegające przez miasta Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice, Sosnowiec tj. T6, T7, T15".

Jak wynika z uchwały, pieniądze trafią na m.in.: rozbudowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów tramwajów (356 tys. zł), rozbudowę sygnalizacji na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T6 w celu nadania priorytetów i budowę nowej sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym na ul. Pszczyńskiej (814 tys. zł).

Wsparte zostanie też opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowań ulic Wrocławskiej i Łużyckiej oraz ulic Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla tramwajów linii T6 (odpowiednio 137 tys. zł i 132 tys. zł).

Ponadto rozbudowane zostaną sygnalizacje świetlne dla linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich od dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do ul. Długiej w celu nadania priorytetu (354 tys. zł) oraz opracowana zostanie dokumentacja przebudowy skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich i Narutowicza dla nadania priorytetu tej samej linii (114 tys. zł). Suma dotacji to 1,907 mln zł.

Metropolitalny projekt "Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - TramwajeM" ruszył w 2021 r. W maju 2021 r. GZM podpisała umowę z wykonawcą koncepcji optymalizacji ruchu tramwajowego linii tramwajowych T6, T7 i T15, przebiegających przez miasta: Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice i Sosnowiec. W postępowaniu na wybór wykonawcy GZM wybrała ofertę firmy stadtraum Polska za 126 tys. zł

Władze Metropolii sygnalizowały wówczas, że choć takie elementy, jak wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych czy możliwości poprawy inżynierii ruchu w ramach tzw. zielonej fali, są już w dużej mierze wdrożone w miastach, ich odpowiednie wykorzystanie może spowodować, że tramwaj będzie rzeczywiście szybkim środkiem transportu. Obecnie średnia prędkość handlowa tramwajów w GZM często jest niższa, niż autobusów.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) poprzez swój Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Każdego dnia na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu miast i gmin z nią sąsiadujących wypuszcza ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów.

ZTM zamawia usługi transportowe u operatorów - przewoźników. Jedynym operatorem tramwajowym jest należąca do 12 samorządów regionu spółka akcyjna Tramwaje Śląskie. Obecnie obsługuje ona 29 linii tramwajowych. Wybrane do projektu linie nr 6, 7 i 15 to jedne z kluczowych połączeń.

Linia nr 6 w swej stałej trasie kursuje między pętlami w południowej dzielnicy Katowic - Brynowie oraz przy ul. Wrocławskiej w zachodniej części Bytomia; przejeżdża przez rynki w Katowicach i Chorzowie oraz ścisłe centrum Bytomia. Ostatni rozkładowy czas jej przejazdu od pętli do pętli to ok. 70 min, a z centrum Bytomia do centrum Katowic - ok. 45 min.

Linia nr 7 jeździ ze wschodniej dzielnicy Katowic - Zawodzia do Placu Sikorskiego w bytomskim śródmieściu, m.in. przez Chorzów Batory i Świętochłowice. Tu podróż całą trasą zajmuje ok. 60 min, a z centrum Bytomia do centrum Katowic - ok. 50 min.

Linia nr 15 to połączenie katowickiego Placu Wolności w centrum z osiedlem Zagórze w Sosnowcu (poprzez centrum tego zagłębiowskiego miasta). Rozkładowy czas jej przejazdu całą trasą to ok. 45 min., a z katowickiego rynku do sosnowieckiego dworca kolejowego - nieco ponad 30 min.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w kraju. Należąca do lokalnych samorządów spółka obsługuje linie na terenie 12 miast: łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

Tramwaje Śląskie finalizują obecnie swój drugi unijny projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury, przygotowany pod kątem środków unijnych na lata 2014-20. Łączna wartość inwestycji projektu przekroczyła już 1,5 mld zł.