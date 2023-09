Biznes i technologie

Śląskie: Metropolia zaprasza do naboru uzupełniającego do projektu Stop Smog w GZM

Autor: PAP

Data: 20-09-2023, 15:31

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do naboru uzupełniającego do projektu Stop Smog w GZM. Zwiększono w nim maksymalny poziom kosztów realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych. Nabór w 11 uczestniczących w projekcie gminach Metropolii trwa do końca listopada.