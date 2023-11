Wyspecjalizowana w branży elektronicznej Grupa Molex uruchomi nowy zakład w Katowicach, zatrudniając początkowo ok. 350 osób - podał w czwartek inwestor. Firma chce powiększyć swoją bazę produkcyjną na potrzeby zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań do pojazdów elektrycznych.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

"Przy zakładanych zdolnościach produkcyjnych, w pierwszych obiektach na terenie kampusu zatrudnionych zostanie około 350 pracowników, w tym wysoko wykwalifikowanych operatorów produkcji, inżynierów projektantów i specjalistów ds. jakości" - poinformowała firma w czwartkowym komunikacie.

W pierwszym etapie uruchomiony zostanie zakład o powierzchni 23 tys. m kw., z perspektywą rozbudowy do prawie 85 tys. m kw. Będzie to kolejny zakład globalnej Grupy w Polsce, po oddziałach w Rokitkach i Sulęcinie.

W pierwszym etapie zadaniem zakładu będzie przede wszystkim dostarczanie urządzeń medycznych dla Phillips-Medisize - spółki grupy Molex, dostarczającej produkty i rozwiązania dla branż farmaceutycznej, diagnostycznej i medycznej. Katowickie centrum uzupełnieni dotychczasową działalność tej firmy, na potrzeby której pracują obecnie po dwie fabryki w Irlandii i Finlandii oraz po jednej w Danii i Czechach.

Jak podał w czwartek inwestor, w obiekty, które w początkowym okresie będą służyć Phillips-Medisize do produkcji urządzeń farmaceutycznych, medycznych i diagnostycznych, Molex zainwestował dotąd 110 mln dol. W zakładzie będą odbywały się m.in. montaż urządzeń medycznych, pakowanie, obsługa leków i formowanie wtryskowe.

Domeną nowego katowickiego zakładu będą też rozwiązania dla pojazdów elektrycznych i elektryfikacji - wytwarzany będzie tam osprzęt dla ogniw akumulatorowych do pojazdów elektrycznych oraz systemy szyn zbiorczych dużej mocy dla pionu elektryfikacji Grupy Molex.

Działająca w ponad 40 krajach Grupa Molex należy do amerykańskiego koncernu Koch Industries, którego częścią są też działające już w Polsce zakłady produkcyjne i centra usługowe firm Guardian Glass, SRG Global, Infor i Koch Business Solutions. Łącznie zatrudniają one blisko 2,4 tys. osób. W spółkach Grupy Koch pracuje ponad 120 tys. osób w ok. 60 krajach świata.