Nowy ambulans kontenerowy na podwoziu mercedesa zasilił w poniedziałek flotę Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Stacjonuje w Czechowicach-Dziedzicach – powiedziała rzecznik starostwa bielskiego Magdalena Fritz. Karetka kosztowała 1 mln zł.

"To druga tego typu karetka w bielskim pogotowiu. Pierwszy +kontener+, z napędem na cztery koła, stacjonuje w Kobiernicach" - powiedziała Magdalena Fritz.

Nowa karetka kosztowała 1 mln zł.; 600 tys. zł przekazało na ten cel Ministerstwo Zdrowia. Z budżetu powiatu bielskiego, który jest organem prowadzącym dla pogotowia, pochodziło pozostałe 400 tys. zł.

"Od wtorku karetka będzie wyjeżdżała do pacjentów" - powiedziała rzecznik.

Zdaniem dyrektora pogotowia Wojciecha Waligóry, nowy pojazd ratunkowy to nie tylko wyższa jakość usługi dla pacjentów, ale także większy komfort pracy ratowników medycznych. "To standard, do którego dążymy. Jeszcze w rym roku dwie podobne karetki trafią do stacji pogotowia w Jasienicy i Wilkowicach" - dodał.

Ratownik medyczny z Czechowic-Dziedzic Jacek Kasperek podkreślił, że w tak zwanym kontenerze jest więcej miejsca, niż w standardowej karetce. "Mamy do pacjenta dostęp z każdej strony, łatwiej jest nam o niego zadbać" - wskazał. Ambulans wyposażony jest w elektryczne nosze o nośności 300 kg, które mają wbudowaną funkcję wagi, co pomoże przy podaży leków w przeliczeniu na wagę pacjenta. Jednym z innowacyjnych rozwiązań w nowej karecie jest automatyczny system łańcuchów śniegowych. Dzięki temu pojazd będzie bezproblemowo poruszać się po drogach nawet w trudnych warunkach zimowych.

Baza Bielskiego Pogotowia Ratunkowego to obecnie 21 karetek, z czego dwie stacjonują w Czechowicach-Dziedzicach. "Jeśli chodzi o zespoły ratownictwa medycznego, to nie mamy w tej chwili ambulansu starszego, jak trzyletnie" - powiedział dyrektor Wojciech Waligóra.