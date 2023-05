Nowe linie autobusowe M12, M13 i M17 uruchomi od soboty 3 czerwca br. Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), organizujący komunikację miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będą to szybkie połączenia z Katowic do Wyr i Sosnowca oraz z Sosnowca do Bytomia.

Jak wynika z informacji na stronach ZTM, linia M12 zapewni bezpośrednie połączenie gminy Wyry z Katowicami przez Łaziska i Mikołów, M13 będzie kursować pomiędzy Strefą Ekonomiczną w Sosnowcu a centrum Katowic przez Mysłowice, natomiast M17 połączy Sosnowiec z Bytomiem przez Czeladź.

Linia M13 poprawi obsługę Strefy Ekonomicznej w Sosnowcu, umożliwi szybkie przemieszczanie się między Sosnowcem i centrum Katowic przez katowicką dzielnicę Giszowiec i Mysłowice, a także usprawni podróże między sosnowieckimi dzielnicami Niwka, Dańdówka i Bobrek. Linia kursować ma co 30 minut w dni robocze oraz co 60 minut w dni wolne.

Linia M17, kursująca w relacji Sosnowiec Urząd Miasta - Bytom Dworzec, zwiększy ofertę przewozową w Sosnowcu, Czeladzi, Siemianowicach Śląskich, Piekarach Śląskich i Bytomiu. Zapewni bezpośrednie połączenia Sosnowca ze strefą ekonomiczną w Bańgowie. Linia kursować ma co 30 minut w dni robocze oraz co 60 minut w dni wolne.

Linia M12 zapewni bezpośrednie połączenie gminy Wyry z Katowicami oraz powiększy ofertę przewozową w Mikołowie, Łaziskach Górnych i Katowicach. W dni robocze i soboty uruchomione zostaną dodatkowe kursy M12 w relacji skróconej: Katowice Sądowa - Łaziska Średnie Zwycięstwa z częstotliwością co 60 minut, zapewniając na odcinku pomiędzy Katowicami a Łaziskami Górnymi wspólną częstotliwość co 30 minut.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Finansowane bezpośrednio przez GZM linie metropolitalne (metrolinie) mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.

Zadaniem metrolinii jest zapewnienie szybszych niż dotąd, częstszych i wygodniejszych połączeń mieszkańcom Metropolii. Ich uruchamianie ZTM rozpoczął w maju 2021 r. Docelowo wszystkich ma być 32. Jak poinformował podczas środowych obrad zgromadzenia GZM przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak, ostatnia linia metropolitalna, linia M23, zostanie uruchomiona w lipcu.

"Zgodnie z zapowiedzią po sześciu miesiącach od uruchomienia linii metropolitalnej nastąpią pierwsze ewaluacje. Zbiegnie się to z czasem, kiedy planujemy wdrożyć bramki liczące w autobusach, tak więc na bieżąco będziemy mogli śledzić napełnienia tych linii i dokonywać korekt już w systemie wdrożonych linii metropolitalnych" - zasygnalizował Karolczak.

W kontekście systemu linii metropolitalnych przedstawiciele GZM wskazują, że głównym ich celem jest utworzenie Kolei Metropolitalnej, która ma stanowić trzon transportu publicznego w regionie. Dlatego metrolinie - oznaczane literą M i liczbą - są traktowane nie jako konkurencja, lecz dopełnienie połączeń kolejowych do czasu osiągnięcia w nich równych i częstych taktów.

Metrolinie obsługiwane mają być pojazdami o wysokim standardzie i niskiej emisji spalin. Koszt przejazdu jest standardowy, jak dla pozostałych połączeń, zgodnie z taryfą.

Autobusy linii metropolitalnych w ciągu roku w dni robocze mają realizować ponad 500 tys. połączeń, a w soboty oraz w niedziele i święta ok. 80 tys. kursów. Oznacza to dołączenie do systemu transportu publicznego w GZM ok. 2,1 tys. kursów dziennie w dni robocze - pracy przewozowej na poziomie 18,5 mln wozokilometrów. Nakłady na metrolinie w tegorocznym budżecie GZM wynoszą 209,1 mln zł.

Na zakończenie środowych obrad zgromadzenia GZM prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński wnioskował do władz Zarządu Transportu Metropolitalnego o informacje i propozycje, gdzie - wobec przedstawionych wyliczeń spodziewanych kosztów komunikacji miejskiej w tym roku, a zatem propozycji wysokości składek zmiennych - są możliwe oszczędności.

W odpowiedzi przewodniczący zarządu GZM przypomniał, że członkowie Metropolii są umówieni "na głęboką dyskusję o transporcie i rozliczeniach" na 5 czerwca.

"Oczywiście ZTM jak najbardziej ma wiedzę i jest w stanie wypracować rozwiązanie oszczędnościowe, natomiast pierwszy krok jest zawsze taki, czy gmina ma jakieś swoje przemyślenia w tej sprawie - i to było raczej pytanie o tego typu przemyślenia; jeżeli nie ma żadnych, to my oczywiście jak najbardziej propozycje przedstawimy" - powiedział Karolczak.

"Natomiast każda sugestia, wskazówka jest cenna, choćby: ile chcę zapłacić za transport, na ile mnie stać, jakie mam na to pieniądze - takie informacje prosimy bardzo, by nam przekazywać. Będzie nam łatwiej po prostu takie propozycje przygotować" - dodał.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących ZTM wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.