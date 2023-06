W najbliższy poniedziałek rozpoczną się prace, których celem jest zredukowanie największych nierówności na odcinku autostrady A1 Pyrzowice-Piekary Śląskie. Roboty zostaną przeprowadzone w ośmiu miejscach i obejmą około 1200 m kw. nawierzchni.

To doraźne działania przed docelowym i kompleksowym remontem tego odcinka A1 - zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Od przyszłego tygodnia zwiększamy intensywność wykonywania badań geotechnicznych związanych z wykonywaniem ekspertyzy, na podstawie której powstanie program naprawczy dla tego odcinka A1. Do wykonania mamy ponad 220 odwiertów w różnej technologii. Wykonanych zostało już ponad 30 wierceń" - informuje GDDKiA.

Badania geotechniczne powinny być wykonane do końca lipca br. "Wykonawca zrealizował już praktycznie cały zakres inspekcji wizyjnej kanalizacji deszczowej. Kontynuowana jest także inwentaryzacja obiektów inżynierskich. W międzyczasie analizowane są wyniki monitoringu kanalizacji deszczowej oraz diagnostyki nawierzchni i inwentaryzacji wysokościowej" - podała Dyrekcja.

Wykonawcą ekspertyzy oraz programu naprawczego jest biuro projektowe TRAKT z Katowic, które zobowiązało się wykonać ekspertyzę techniczną infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz kompleksowy program naprawczy dla odcinka Pyrzowice-Piekary Śląskie oraz dokumentację projektową dla naprawy autostrady A1, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Umowa, o wartości prawie 10 mln zł, przewiduje także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

Długość odcinka objętego opracowaniem to ponad 16 km autostrady oraz 300-metrowy fragment drogi ekspresowej S1 w rejonie węzła Pyrzowice. Zakończenie prac projektowych jest planowane na styczeń 2024 r. Jak zaznacza GDDKiA, od wyników ekspertyzy i wynikającego z niej zakresu remontu będzie zależał dalszy harmonogram działań.

"Na tym etapie zakładamy ogłoszenie przetargu na wykonanie prac naprawczych niezwłocznie po wykonaniu opracowań projektowych. Szacujemy, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w pierwszej połowie 2025 r. i wykonawca będzie mógł rozpocząć prace w terenie" - zaznaczają przedstawiciele Dyrekcji.

22 czerwca na autostradzie zostały wydłużone odcinki objęte ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Widoczność wprowadzonych zmian organizacji ruchu zapewni cykliczne powtarzanie sekwencji znaków o ograniczeniu prędkości oraz ostrzegających przed odcinkiem jezdni, na którym występują nierówności jezdni. Aby podkreślić znaczenie oznakowania ostrzegawczego, ustawiono je na tle folii fluorescencyjnej w kolorze żółtym.

Na czas remontu oraz wykonywania badań geotechnicznych, na odcinku zależnym do potrzeb, będzie zawężana jezdnia do jednego pasa ruchu. Obowiązywało będzie wprowadzone na całym odcinku ograniczenie prędkości do 80 km/h.