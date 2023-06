Konsultacje społeczne nt. utworzenia na obszarze centrum Rybnika parku kulturowego rozpoczną się we wtorek i potrwają 100 dni – podał w poniedziałek lokalny samorząd.

Pierwsze prace nad stworzeniem parku kulturowego, który jest jedną z form ochrony konserwatorskiej wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rybnicki samorząd podjął w 2016 r. Zgodnie z ówczesnymi informacjami ochroną miałby zostać objęty obszar śródmieścia o powierzchni około 121 hektarów, będący historyczną i kulturową kolebką miasta.

Rozpoczynane konsultacje to powrót do sprawy po dłuższej przerwie. Jak wyjaśnił cytowany w informacji miasta jego prezydent Piotr Kuczera, przykłady wielu miast pokazują, że coraz więcej mieszkańców tęskni za przestrzenią pozbawioną nadmiernej ilości reklam uważając, że powinny być one uporządkowane, mieć pewien styl i klasę.

"Dlatego wznawiamy rozpoczęte w 2016 r., a wstrzymane przez trudny pandemiczny okres, rozmowy na temat utworzenia w centrum Rybnika parku kulturowego. Mam nadzieję, że z pomocą mieszkańców będziemy to w stanie przeprowadzić, rozkładając odpowiednio w czasie poszczególne zadania, a przede wszystkim przekonać do idei nieprzekonanych" - zaznaczył Kuczera.

Spotkanie rozpoczynające konsultacje odbędzie się we wtorek 13 czerwca w punkcie halo! Rybnik o godz. 16.30. Jak zasygnalizował Miejski Konserwator Zabytków Henryk Mercik, nie są to jeszcze konsultacje treści uchwały, która będzie zawierała szczegółowe zapisy i wytyczne, lecz próba zebrania opinii mieszkańców i przedsiębiorców, na podstawie których projekt uchwały powstanie.

"Przed nami 100 dni dyskusji i spotkań, spacerów, możliwości wypełnienia ankiet, zapoznawania się z pomysłem parku kulturowego. Myślę, że Rybnik jest miastem, któremu to rozwiązanie się należy, ponieważ nie musi mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o architekturę z różnych epok i okresów, spełniającą różne funkcje, ale sięgającą przecież korzeniami średniowiecza" - wskazał Mercik.

Podkreślił, że forma ochrony konserwatorskiej, jaką jest park kulturowy, zależy od decyzji organu stanowiącego gminy, a miejskich radnych, reprezentujących mieszkańców - stąd waga ich udziału i zaangażowania w przedsięwzięcie. Kolejnymi etapami konsultacji mają być m.in. spotkania z różnymi grupami docelowymi, ankiety, badania jakościowe, a także kampania informacyjna.

W poprzednich latach temat rybnickiego parku kulturowego utknął na etapie uzgodnień prawnych. Lokalny samorząd obserwował też sytuację w innych gminach, mających problemy z uchylaniem uchwał w tej sprawie przez nadzór prawny wojewodów.

W 2021 r. rybniccy radni przeznaczyli 80 tys. na aktualizację Planu Ochrony Parku Kulturowego, konieczną wobec zaktualizowania dokumentacji dotyczącej Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rybnika oraz zmian w prawie.

Zabezpieczono też 85 tys. zł dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na sporządzenie dokumentacji kolorystyki elewacji w obszarze rybnickiego deptaka, prowadzącego do bazyliki. Dokumentacja ta ma być jedną z wytycznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku kulturowego.

Część obszaru proponowanego parku kulturowego jest objęta ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także wpisana do rejestru zabytków; wiele obiektów jest wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Zakres i forma ochrony tych obiektów jest zawarta w przepisach.

Park kulturowy ma powstać dzięki uchwale rady miasta, określającej m.in., jakie można tam stosować elewacje, reklamy, zasady prowadzenia działalności czy porządkowania terenu. Nie może ona regulować kwestii takich, jak: reklamy na pojazdach, rozdawanie ulotek, handel uliczny, ogródki gastronomiczne, montaż anten, urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących czy umieszczanie obiektów tymczasowych.

Uchwała dotycząca parku kulturowego w Rybniku ma zakładać przepisy przejściowe, dające mieszkańcom i przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do zasad dotyczących np. lokalizacji szyldów, ich wielkości i kolorystyki.

Do tej pory w Polsce utworzono ponad 40 parków kulturowych, z których najbardziej znane są krakowski Kazimierz i ul. Piotrkowska w Łodzi. W woj. śląskim do tej pory formuły parku kulturowego użyto czterokrotnie: w Żorach (cmentarz żydowski), Tarnowskich Górach (hałda popłuczkowa) oraz w Bieruniu (obszar grobli i Bieruń Stary). Podjęto prace m.in. nad powołaniem parku w Chorzowie (Park Śląski) oraz w Rudzie Śląskiej (dzielnica Ruda).