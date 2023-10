Biznes i technologie

Śląskie: Ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci, aby pokazać im skalę problemu zużywania wody

Data: 19-10-2023, 15:06

Ile litrów wody trzeba zużyć, by wyprodukować koszulkę, a ile do wyprodukowania kilograma wołowiny czy warzyw? Sosnowieckie Wodociągi ogłosiły konkurs plastyczny dla dzieci, aby uświadomić im, ile wody zużywa się na co dzień.