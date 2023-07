Około 5 mld zł wydano w minionych siedmiu latach na budowę, przebudowę i remonty dróg lokalnych w woj. śląskim – poinformował w poniedziałek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Na rozstrzygnięcie czeka kolejna edycja programu drogowego, z budżetem rzędu 177 mln zł.

"Łącznie z rządowych funduszy rozwoju dróg, inwestycji lokalnych oraz programu inwestycji strategicznych od 2016 roku na drogi lokalne w woj. śląskim wydane zostało ok. 5 mld zł. Dzięki temu m.in. takie miejscowości jak Zabrze, ale i mniejsze miejscowości, mają szanse na realizację inwestycji, na które mieszkańcy czekali niejednokrotnie wiele, wiele lat" - mówił wojewoda podczas konferencji prasowej w Zabrzu.

Jak poinformowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, miasto realizuje obecnie inwestycje drogowe warte ok. 90 mln zł, w tym kluczowe dla układu komunikacyjnego przedłużenie alei Korfantego, kosztem ok. 43 mln zł (z tego 30 mln zł do dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu).

Uzupełnieniem tej inwestycji jest modernizacja ul. 11 listopada w dzielnicy Mikulczyce, na którą samorząd pozyskał 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja, w pobliżu której odbyła się poniedziałkowa konferencja prasowa, zakończy się w przyszłym roku.

"Pozyskane środki umożliwiają nam dokończenie modernizacji jednej z newralgicznych dróg - bardzo ruchliwej, która jest tzw. wąskim gardłem. To niespełna 2 kilometry, ale bardzo ważne 2 kilometry. To zarazem uzupełnienie dużej inwestycji drogowej, łączącej północ z południem Zabrza, na którą mieszkańcy czekali 30 lat. W efekcie będzie można zdecydowanie łatwiej przejechać przez centrum miasta" - wyjaśniła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że odkąd został utworzony Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, tylko w woj. śląskim na budowę, przebudowę i remonty dróg lokalnych wydano znacząco ponad 1 mld zł - na rozstrzygnięcie czeka kolejna edycja, w ramach której nabór zamknięto 19 lipca. Do podziału jest w regionie 177 mln zł.

Ponadto, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polskie Ładu, na drogi w woj. śląskim przeznaczono prawie 3 mld zł - wyliczał wojewoda, wskazując, iż w minionych 7 latach w drogi lokalne w regionie zainwestowano łącznie ok. 5 mld zł.

Wieczorek przypomniał, że niedawno rozpoczął się kolejny nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie do podziału w skali kraju jest łączna pula 25-30 mld zł. "Obecnie w woj. śląskim w ramach tego programu zaangażowane jest ponad 6 mld zł. Liczymy na kolejne dziewięciocyfrowe kwoty" - mówił wojewoda, apelując do samorządów o składanie dobrze przygotowanych wniosków.

Wnioski mogą infrastruktury drogowej, ale także wielu innych służących mieszkańcom przedsięwzięć, m.in. żłobków czy przedszkoli. Gminy i powiaty mogą składać po trzy wnioski, na inwestycje do 2 mln zł, 8 mln zł oraz 30 mln zł.

Uczestniczący w poniedziałkowej konferencji prasowej w Zabrzu poseł PiS Wojciech Szarama ocenił, że "Zabrze doskonale wykorzystuje środki dla samorządu, szczególnie te na rozwój dróg lokalnych".

"My, posłowie, staramy się, żeby tych pieniędzy na Śląsk napływało jak najwięcej" - zapewnił Szarama, wskazując, iż w ramach obecnej transzy do regionu wpływają "kolejne dziesiątki milionów złotych". M.in., obok Zabrza, 1,5 mln zł dofinansowania uzyskał Bytom, 5 mln zł powiat gliwicki, a prawie 4 mln zł powiat tarnogórski - wyliczał parlamentarzysta.