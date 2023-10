Nieczynny od wielu lat dworzec kolejowy w Skoczowie skłonne są przekazać za darmo Polskie Koleje Państwowe samorządowi Skoczowa, który od dłuższego czasu o to zabiega. Taką deklarację złożył w poniedziałek członek zarządu PKP SA Krzysztof Golubiewski.

"Samorząd zwrócił się do nas z postulatem, żeby przejąć budynek i zlokalizować tutaj różnego rodzaju instytucje, na przykład straż miejską. Jako zarząd PKP, pozytywnie odnosimy się do tego" - - powiedział Golubiewski, który w Skoczowie spotkał się z burmistrzem miasta Mirosławem Sitkiem oraz ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą.

Golubiewski dodał, że w pomieszczeniach na dole będzie się znajdować poczekalnia. "Nie wiem, czy będą kasy biletowe, ale automaty biletowe z pewnością tak" - wskazał.

Przedstawiciel kolejowej spółki deklarował, że PKP chce rozmawiać z miastem nie tylko w sprawie nieczynnego od wielu lat dworca, ale także placu obok niego i kolejowej przychodni zdrowia.

"Mamy prawne możliwości przekazania budynku bezpłatnie, o ile utrzymana zostanie funkcja dworca kolejowa" - dodał Krzysztof Golubiewski.

Jak poinformował, w poniedziałek doszło do pierwszego spotkania z burmistrzem Skoczowa. "Otrzymałem prośbę, aby uruchomić proces. To potrwa kilka miesięcy. (…) W ciągu 2-3 lat ta część miasta może się całkowicie zmienić" - wyraził nadzieję reprezentant PKP, przypominając, że PKP Polskie Linie Kolejowe zadecydowały o rewitalizacji fragmentu linii 190 z Bielska-Białej do Skoczowa, co ma się wiązać ze wzrostem ruchu pasażerskiego.

Krzysztof Golubiewski wskazał, że obecnie wartość nieruchomości nie jest wielka. Jego zdaniem nakłady, które trzeba ponieść, by przywrócić dworcowi funkcjonalność, to około 10 mln zł.

Burmistrz Skoczowa podkreślił, że władze miasta nie mogą pozostawić dworca w stanie, w jakim jest on obecnie. "Skoro linia 190 będzie odtwarzana, to (…) stanie się on najważniejszym miejscem przesiadkowym dla turystów. (…) Gdy otrzymamy budynek bez jakichś specjalnych warunków, wówczas będziemy mogli się nim zająć: opracujemy projekt i pozyskamy środki na remont" - zadeklarował.

Samorządowiec przypomniał, że przez Skoczów kursują pociągi z Katowic do Cieszyna i Wisły. Po przywróceniu ruchu z Bielska-Białej będzie tędy jeździło nawet kilkadziesiąt par kursów dziennie. "Budynek się przyda, a w nim poczekalnia i toalety. (…) Chcemy tu też zlokalizować komendę straży miejskiej" - powiedział. Jego zdaniem dworzec będzie służył mieszkańcom i turystom, stanie się wizytówką Skoczowa.

Patronujący spotkaniu minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda uważa, że przejęcie przez samorząd dworca to krok w dobrą stronę. "Wiemy, że obiekty, które straszyły, są po remoncie wykorzystywane przez samorządy" - wskazał.

Budynek dworca został wzniesiony w 1946 roku. Nie jest pod opieką konserwatora. Od 2009 roku nie jest wykorzystywany.

W czwartek podpisana została umowa na rewitalizację 22-km odcinka linii 190 z Bielska-Białej do Skoczowa, która została zamknięta 14 lat temu. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zadeklarował, że z końcem 2028 r. po nowych torach mogą pojechać pierwsze pociągi.