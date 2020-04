Śląskie: Ponad 19 mln zł z ZUS dla blisko 9,5 tys. samozatrudnionych

Według danych ZUS w skali całego kraju do 14 kwietnia br., złożono ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, a około 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców. W środę ZUS ma przelewać pierwsze środki w ramach postojowego.

Jak poinformowała regionalna rzeczniczka ZUS dla woj. śląskiego Beata Kopczyńska, taką pomoc otrzyma tam 9 tys. 493 przedsiębiorców, a suma przelewów przekroczy 19 mln zł.

W oddziale ZUS w Rybniku (także m.in. Mysłowice, Tychy, Pszczyna, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski, Racibórz) pomoc taka, łącznie 3,89 mln zł, trafi do 1934 osób. Na terenie oddziału w Chorzowie (miasta Katowice, Ruda Śląska, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Chorzów) liczba wspartych przedsiębiorców przekroczy 1,8 tys., kwoty przelewów wyniosą ok. 3,63 mln zł.

Na terenie oddziału ZUS w Zabrzu, obejmującego też m.in. Gliwice, Knurów, Tarnowskie Góry, Pyskowice, Bytom, Piekary Śląskie czy Pilchowice, wsparcie łączną kwotą 3,4 mln zł otrzyma 1721 samozatrudnionych. W oddziale w Bielsku-Białej (w tym m.in. Cieszyn, Skoczów, Wisła, Szczyrk, Żywiec) łączna kwota 3,16 mln zł trafi do 1564 przedsiębiorców.

W oddziale ZUS w Sosnowcu, który obejmuje też m.in. Zawiercie, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Będzin oraz Czeladź, liczba przedsiębiorców, którzy otrzymają łącznie 2,83 mln zł, to prawie 1,4 tys. Najmniej wniosków - 1048 - złożono w oddziale w Częstochowie (m.in. Kłobuck, Lubliniec, Myszków, Koniecpol); łączna kwota tego wsparcia sięgnie tam 2,11 mln zł.

"Zdajemy sobie sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na jak najszybszą pomoc. Stąd też w ZUS uruchomiliśmy specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów. Ułatwi nam to weryfikację składanych wniosków. Przypominam, że można je składać papierowo i elektronicznie, jednak zachęcamy do składania ich elektronicznie, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE), to przyspiesza ich obsługę" - zapewniła Kopczyńska.

Przypomniała, że świadczenie postojowe, co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają postojowe w wysokości 1,3 tys. zł.