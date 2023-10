Ponad 2 mld zł trafi do samorządów z woj. śląskiego w ramach 8. rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. 12 z ponad 350 wybranych projektów otrzymało maksymalne, 30-milionowe dofinansowanie – wynika z opublikowanej w sobotę na stronie Kancelarii Premiera listy wyłonionych w naborze projektów.

Wśród dofinansowanych w woj. śląskim przedsięwzięć znalazł się m.in. realizowany przez katowicki samorząd projekt stworzenia Centrum Edukacji Muzycznej w domu zmarłego niespełna 10 lat temu wybitnego kompozytora Wojciecha Kilara - na stworzenie wystawy stałej w "Domu Kilara" z rządowego programu trafi 8 mln zł.

Najwyższe, 30-milionowe dofinansowanie otrzymały projekty zgłoszone przez samorządy Gliwic, Bytomia, Jaworzna, Piekar Śląskich, Mysłowic, Świętochłowic, Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Wodzisławia Śląskiego, zaś niespełna 30 mln zł dostaną Siemianowice Śląskie.

W Gliwicach środki z rządowego programu wesprą rozbudowę budynku szkoły podstawowej w zespole szkolno-przedszkolnym nr 7, w Bytomiu budowę i przebudowę dróg, w Jaworznie budowę i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w Piekarach Śląskich budowę basenu pływackiego. Mysłowice przeznaczą środki na projekty poprawiające jakość edukacji i rekreacji oraz budowę schroniska dla zwierząt.

Świętochłowice przebudują cześć przelotowej ulicy Bytomskiej, a w Bielsku-Białej nastąpi modernizacja infrastruktury kolejowej pod kątem budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego. Katowice zrealizują układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej będącego w budowie stadionu miejskiego, w Dąbrowie Górniczej przebudowany będzie fragment drogi wojewódzkiej nr 790.

Ruda Śląska przy udziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych przebuduje układ ulic Dworcowej, Asfaltowej i drogi do Lipin. Przebudowę dróg zaplanowano również w Wodzisławiu Śląskim, a Zabrze przeznaczy pieniądze na rozbiórkę istniejących obiektów przy ogrodzie botanicznym oraz budowę specjalistycznej szklarni z zapleczem edukacyjnym i technicznym. Siemianowice Śląskie dostaną blisko 30 mln zł na rewitalizację wybranego obszaru miasta.

Wśród ponad 350 dofinansowanych w woj. śląskim projektów dominują inwestycje związane z budową i modernizacją dróg oraz infrastruktury komunalnej, m.in. kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Są też termomodernizacje budynków, inwestycje w szkołach, przedszkolach i obiektach rekreacyjnych czy budowa i modernizacja remiz strażackich.

W Częstochowie jeden ze szkolnych basenów zyska nowe zaplecze sanitarne, przy szkole w Przyrowie powstanie klub dziecięcy, w Wielowsi segment dawnego pałacu będzie zaadaptowany na potrzeby ośrodka pomocy społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji. W cieszyńskim ratuszu wymienione będą drzwi i okna, w Radlinie nową siedzibę zyska poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Pełna lista wyników ósmego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji od 20 lipca do 16 sierpnia 2023. Dofinansowanie z programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach m.in. budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej; wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego; infrastruktury społecznej; edukacyjnej.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku, aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.