W działającym od blisko dwóch lat roku na terenie dawnej kopalni Rozbark w Bytomiu Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom stanęła 22-metrowa zewnętrzna ściana wspinaczkowa. Postawiono ją w miejscu, gdzie niegdyś stał kopalniany komin. Będzie dostępna od piątku.

Kompleks ścian wspinaczkowych w zabudowaniach dawnej kopalni Rozbark w Bytomiu działa od listopada 2021 r. W budynku urządzono ok. 3 tys. mkw. ścian o wszystkich stopniach trudności.

Prowadzone przez klub sportowy Skarpa Bytom przy wsparciu funduszy unijnych przedsięwzięcie służy m.in. uratowaniu położonych blisko centrum miasta, efektownych pokopalnianych budynków i daniu im nowego życia poprzez utworzenie w nich kompleksu zapewniającego infrastrukturę dla miłośników i zawodników wspinaczki sportowej.

W czasie prac przy tworzeniu Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w lipcu 2019 r. zawalił się wolnostojący komin. Początkowo, w ramach rewitalizacji planowano jego częściową rozbiórkę z powodu złego stanu technicznego i wykonanie w pozostałym wnętrzu niecodziennej ściany wspinaczkowej. Na podstawie ekspertyz nadzór budowlany zdecydował jednak o wyburzeniu komina.

Ostatecznie w tym miejscu zbudowano od podstaw zewnętrzną sportową ścianę wspinaczkową, przystosowaną do organizacji zawodów rangi międzynarodowej. Jak powiedział cytowany w czwartkowej informacji Skarpy prezes tego klubu Dobromir Bujak, jest to obecnie największa zewnętrzna sportowa ściana wspinaczkowa w Polsce.

"Widok, jaki roztacza się ze szczytu przyprawia o zawrót głowy; z góry widoczna jest cała panorama Bytomia. Obecnie nie ma w Polsce drugiej takiej, całkowicie przewieszonej, ogromnej powierzchni wspinaczkowej. W tej chwili nasi routesetterzy nakręcili na nowej ścianie 6 dróg. Docelowo, czyli już wiosną 2024 r. będzie ich więcej" - zasygnalizował Bujak.

Z atrakcji mogą korzystać nie tylko zawodowi wspinacze. Z wytyczonych dróg mogą też korzystać amatorzy wspinaczki, a nawet każda sprawna fizycznie osoba. Wyceny dróg wahają się między V/VI a VI.6, dlatego Skarpa zaprasza wszystkich do spróbowania swoich sił. Inwestycja kosztowała blisko 2 mln zł, z czego po 680 tys. przekazały Ministerstwo Sportu i gmina Bytom.

Nową zewnętrzną ścianę dobrze widać z ul. Chorzowskiej; jednej z głównych arterii Bytomia. Można też z niej dostrzec odnowione efektowne budynki dawnej kopalnianej kotłowni i maszynowni szybu Bończyk, w których wnętrzach zabudowano ściany wspinaczkowe o łącznej powierzchni 3 tys. mkw.

Skarpa zapewnia, że to infrastruktura dla każdej grupy wiekowej i we wszystkich kategoriach zaawansowania: są drogi o stopniach trudności od 3 do 9, strefy z liną, strefy boulderowe, strefy trenażerowe, strefy typu speed i strefy rekreacji.

Ściany w kompleksie umożliwiają treningi m.in. w trzech konkurencjach olimpijskich: wspinaczce na czas, w boulderingu i w prowadzeniu (w linie). Cała infrastruktura - w części pod warunkami związanymi z bezpieczeństwem - jest ogólnodostępna. Prócz zawodników i hobbystów obiekt służy m.in. młodzieży z klasy wspinaczki w bytomskiej szkole sportowej. Jest też strefa zabawy dla dzieci.

We wnętrzach są też m.in. sauny służące odnowie biologicznej. W kompleksie urządzono też zaplecze noclegowe i gastronomiczne, wraz z kawiarenką na ostatnim piętrze z widokiem na panoramę Bytomia

Od września 2021 r. działa strefa zewnętrzna kompleksu: niższe zewnętrzne ściany wspinaczkowe, tor parkurowy, tor do biegów terenowych (OCR), tor typu ninja warrior, siłownia zewnętrzna, strefa typu crossfit i budynek szkoleniowo-noclegowy.

Kompleks powstał łącznym kosztem ponad 23 mln zł w ramach pięciu różnych projektów, dofinansowanych przez Unię Europejską, resort sportu i bytomski samorząd. Koszt głównego projektu rewitalizacyjnego oszacowano na 11,5 mln zł, z czego 7,8 mln zł zapewnił Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-20. Ogółem środki unijne to ok. 16 mln zł; a koszt strefy zewnętrznej - 4 mln zł.

Skarpa sygnalizuje, że zewnętrzna ściana to nie ostatnia inwestycja w tym miejscu. Obok Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych ma powstać samowystarczalne centrum transformacji energetycznej. Zielony Kwartał KWK Rozbark ma być kompleksem dostępnych odnawialnych źródeł energii; produkowana tam energia ma zasilić m.in. obiekty wspinaczkowe, obiekt szkoleniowo-noclegowy Przy Skarpie, a także planowane w przyszłości 20 domków i osiedle dla osób starszych.