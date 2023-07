Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na wykonanie projektu remontu zabytkowej nastawni bramowej stacji kolejowej w Bytomiu. W stacji prowadzone są prace przy przebudowie peronów i hali przy zachowaniu elementów historycznych – podaje PKP PLK.

Jak wynika z piątkowego komunikatu spółki, w zakresie projektu remontu i konserwacji nastawni znajdzie się wykonanie inwentaryzacji obiektu oraz stworzenie kosztorysu prac. "Przyszły projektant będzie musiał dobrać technologię robót uwzględniając uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów" - poinformowali w piątek przedstawiciele PKP PLK.

W zakresie planowanych prac remontowych nastawni będzie m.in. między innymi oczyszczenie i malowanie elementów konstrukcji stalowej, remont dachu, odświeżenie elewacji budynku czy wymiana okien i drzwi. Projekt obejmie zapewnienie służbowej drogi dojścia do obiektu lub pozostawienie rezerwy terenu pod budowę bezpiecznego dojścia od nowego peronu nr 1 - dodaje spółka. Prace projektowe mają zakończyć się do końca 2023 r. wraz z wystąpieniem o wydanie stosownych zgód administracyjnych. W kolejnych latach, po uzyskaniu finansowania, mogłyby być realizowane prace remontowe w nastawni.

Nastawnia bramowa została zaprojektowana i wzniesiona w 1935 r. - w czasie, gdy Bytom był w granicach III Rzeszy. Budynek zaprojektowano w stylu streamline, popularnym w latach 30. XX wieku. Obiekt ma dwubryłową formę - niższa, jednokondygnacyjna część mieści dziś pomieszczenia warsztatowo-techniczne, zaś wyższa, nadwieszona nad torami kolejowymi i wsparta na stalowym filarze, przeznaczona jest na pomieszczenie tzw. nastawnicowni, w której znajdują się pulpity nastawcze do sterowania ruchem kolejowym.

Zgodnie z pierwotnymi planami trwającej modernizacji linii kolejowej nr 131 obiekt miał zostać wyburzony, jednak z wnioskami o wpisanie nastawni do rejestru zabytków wystąpili bytomscy społecznicy. Dwa lata temu do rejestru została wpisana nadwieszona stalowa część budynku, stalowe filary, a także suwakowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym będące wyposażeniem nastawni, w 2022 r. wpisano do niego cały obiekt.

Jak przypomina PKP PLK, w stacji Bytom prowadzone są prace, których efektem będą wygodniejsze podróże pociągiem w stronę Katowic i Tarnowskich Gór. Roboty pozwolą na zwiększenie przepustowości stacji oraz rozdzielenie ruchu towarowego i pasażerskiego. Obecnie trwają prace w przejściach podziemnych i na peronach. Na hali peronowej wykonano piaskowanie części konstrukcji stalowej oraz wzmocnienie fundamentów. Rozbierany jest stary dach. Rozpoczęły się roboty związane z budową niezbędnych wzmocnień konstrukcji. Budowane jest nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania Bytom, z którego dyżurni ruchu będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na odcinku od Chorzowa Batorego do Radzionkowa.

Na stacji Bytom będą trzy nowe perony, przygotowane z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wymienione zostanie oświetlenie oraz zamontowane nowe ławki. Projekt zakłada odnowienie hali peronowej nad peronami. Przebudowa obejmuje - zgodnie z ustaleniami pomiędzy PLK SA a samorządem Bytomia oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - historyczne przeszklenia oraz wykonanie wzmocnień. Takie rozwiązanie pozwoli na dodatkowe doświetlenie peronów, a także na odtworzenie zabytkowego charakteru stacji. Odnowione zostaną dwa przejścia podziemne, w tym przejście na perony.

W ramach prowadzonych prac przebudowywany jest wiadukt kolejowy w ciągu ul. Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i Miarki. Zostaną zachowane fronty konstrukcji stalowych oraz odtworzone powierzchnie ścian i gzymsów z cegły. Na stacji zostanie przebudowanych ok. 28 km torów, a także sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Układ torowy w stacji został zaprojektowany z uwzględnieniem istniejącej nastawni bramowej.

Przebudowa stacji Bytom jest częścią dużej inwestycji na linii kolejowej nr 131, na odcinku Chorzów Batory - Nakło Śląskie. PKP PLK realizują ją w ramach projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo". Wartość prac to 1,2 mld zł netto. Dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac planowane jest na 2025 rok.