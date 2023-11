Przebudowę kolejnych istotnych w Pyskowicach ulic: Szopena i Kazimierza Wielkiego oraz Sikorskiego rozpoczyna lokalny samorząd. To ciąg dalszy szerszego planu modernizacji układu komunikacyjnego Pyskowic i jego udrożnienia, w którym już przebudowano główne ulice w osi wschód zachód.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

W sierpniu br. samorząd położonych na północ od Gliwic, niespełna 20-tysięcznych Pyskowic zakończył dwuletnią przebudowę ciągu ulic, tworzących główne połączenie komunikacyjne miasta na kierunku wschód-zachód. Remont osi ul. kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza kosztował ponad 12 mln zł.

Jak akcentowało wówczas miasto, tamta inwestycja wpisała się w całościowy plan modernizacji układu komunikacyjnego Pyskowic i jego udrożnienie. Wskazano, że plan ten obejmuje m.in. przebudowę ulic: Szopena i Kazimierza Wielkiego oraz Sikorskiego.

W czwartek Adam Pikul z pyskowickiego magistratu poinformował m.in. o rozpoczęciu modernizacji ciągu ul. Szopena i Kazimierza Wielkiego, przebiegających przez centrum miasta w osi północ-południe. Na ponadkilometrowym odcinku wymienione zostaną podziemne sieci, potem powstaną nowe nawierzchnie, miejsca parkingowe, droga rowerowa i oświetlenie.

Przy okazji prac zbudowane zostanie pierwsze w Pyskowicach rondo - na skrzyżowaniu ul. Szopena z przelotową Wojska Polskiego (początkowo zakładano też budowę ronda przy połączeniu ul. Szopena, Wieczorka i Kazimierza Wielkiego, jednak zabrakło tam miejsca, w zamian skrzyżowanie to zostanie wyniesione, podobnie jak przy ulicach Lokalnej i Wyzwolenia).

Pikul wskazał, że inwestycję w formule projektuj i wybuduj zrealizuje za 9,66 mln zł firma Domax z Boronowa, a miasto pokryje jedynie 5 proc. kosztów. Pozostałą kwotę zapewnia rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Termin początkowo zakładany na początek 2024 r. ma zostać o kilka miesięcy wydłużony w związku z przeciągającymi się uzgodnieniami ws. przebiegu podziemnych instalacji.

Pyskowice podpisały również już umowę na gruntowną przebudowę ul. gen. Władysława Sikorskiego. To połączenie newralgiczne dla południowej części miasta, m.in. dzielnicy Dzierżno (od której nazwano pobliski, największy w tej części woj. śląskiego zalew wodny). Jest to też najwygodniejszy dojazd do rewitalizowanego dworca kolejowego (prócz funkcji obsługi pasażerów ma to być też miejsce aktywności i integracji mieszkańców).

Droga ta w całym przebiegu, od ul. Powstańców Śląskich do ul. Piaskowej, zyska jednakową szerokość, zgodnie z normami poszerzone zostaną również chodniki. Na odcinku od stadionu piłkarskiego do parku powstaną wydzielone drogi rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe. Przed przejściami dla pieszych zastosowana zostanie kostka brukowa, sugerująca zmniejszenie prędkości.

Prace tam powinny się rozpocząć wiosną 2024 r., a zakończyć w 2025 r. Projekt organizacji ruchu zakłada jednostronne zamknięcia ulicy. Wykonawcą z ceną blisko 8,5 mln zł została lubliniecka spółka OLS. W ponad połowie koszty inwestycji pokrywa dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rządowymi środkami wsparta została też dotychczasowa przebudowa drogowego korytarza wschód-zachód. I etapem była przeprowadzona w 2022 r. modernizacja ul. kard. Stefana Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do połączenia z ul. Bytomską (droga krajowa nr 94), a drugim - od jesieni ub. roku - przebudowa ulic: kard. Stefana Wyszyńskiego na pozostałym odcinku, Armii Krajowej i Mickiewicza (do skrzyżowania z obwodnicą tworzoną przez DK94).

Na pierwszy etap prac, o wartości 6,6 mln zł, Pyskowice dostały 3,6 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (55 proc. nakładów). Drugi etap prac kosztował 5,6 mln zł, z czego 4,7 mln zł (84 proc. kosztów) zapewniły środki z Programu Inwestycji Strategicznych.

W czwartek pyskowicki samorząd poinformował ponadto o innych swoich inwestycjach, m.in. zleconej budowie pierwszego w mieście wodnego placu zabaw (za 2,4 mln zł, z czego 1,96 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych) czy ukończeniu placu zabaw z naturalnych materiałów, zrealizowanego z miejskiego budżetu obywatelskiego (za 100 tys. zł).