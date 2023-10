Biznes i technologie

Śląskie: Rekordowa liczba pasażerów w porcie lotniczym Katowice

Autor: PAP

Data: 11-10-2023, 09:25

We wrześniu tego roku w porcie lotniczym Katowice w Pyrzowicach odprawiono ponad 706 tys. podróżnych, a w trzech kwartałach 2023 r. w sumie ponad 4,48 mln pasażerów. To rekordowe wyniki w historii lotniska - wskazują władze portu, który w całym 2023 r. odprawi łącznie ok. 5,5 mln osób.