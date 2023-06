We wrześniu ruszy I etap rozbudowy zaplecza amfiteatru w Wiśle. Burmistrz Tomasz Bujok podpisał umowę z wykonawcą – powiedział w piątek PAP Tadeusz Papierzyński z wiślańskiego magistratu. Inwestycja będzie kosztowała 7,15 mln zł. Gotowa ma być jesienią 2024 roku.

Wiślański amfiteatr jest areną głównych wydarzeń kulturalnych i społecznych w mieście, w tym jedną z głównych scen Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W pierwszym etapie jego rozbudowa obejmie parter i dobudowę pierwszego piętra, która pozostanie jednak w stanie surowym zamkniętym.

"Bardzo się cieszę, że inwestycja dojdzie do skutku. W nowej przestrzeni zaplanowano między innymi siedzibę Wiślańskiego Centrum Kultury, które dzięki temu będzie mogło rozszerzyć swoją ofertę. (…) Chciałbym, żeby to miejsce było prawdziwym domem kultury, tętniło życiem, a szczególną ofertę kierowało także dla dzieci i młodzieży" - powiedział po zawarciu umowy burmistrz Tomasz Bujok.

Umowa, która opiewa na 7,15 mln zł, została podpisana z wyłonioną w przetargu firmą z Kiczyc. "Plac budowy przekażemy 1 września. Zależy nam, aby w wakacje remont nie przeszkadzał w organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym jubileuszowego 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Prace mają potrwać do końca października przyszłego roku" - powiedział PAP Tadeusz Papierzyński.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. To wynik fiaska dwóch wcześniejszych przetargów. Obecnie Wisła postanowiła ograniczyć zakres inwestycji. Etap pierwszy obejmuje gruntowną modernizację istniejącego budynku i podwyższenie go o jedną kondygnację. Wykonawca nie będzie jednak wykańczał dobudowanego pierwszego piętra, czyli nie zabuduje windy, nie wykona robót wykończeniowych i nie zamontuje instalacji.

"Nie wykończymy piętra, ale być może z innych funduszy, o które będziemy zabiegali, udałoby się już teraz rozszerzyć zakres i jednak ostatecznie zrealizować całość. Liczymy, że ruszą nabory na fundusze UE. Chcielibyśmy to w całości zrealizować. W tej chwili umowa dotyczyła będzie jednak tylko pierwszego etapu" - mówił dziennikarzowi PAP w maju, gdy dokonano wyboru oferty, burmistrz Bujok.

Miasto na przebudowę zaplecza amfiteatru otrzymało 5 mln zł z rządowego programu Polski Ład.

Stan techniczny zaplecza amfiteatru jest zły. Plany zakładają modernizację istniejących pomieszczeń i podniesienie obiektu o jedną kondygnację. Nowe pomieszczenia na piętrze wykorzystywane miałyby być do organizacji mniejszych wydarzeń kulturalnych. Po rozbudowie siedzibę znaleźć tam ma Wiślańskie Centrum Kultury. Po zakończeniu prac obiekt mógłby funkcjonować cały rok, a nie - jak teraz - tylko przez kilka letnich miesięcy.

Obecny przetarg to kolejne podejście Wisły do wyłonienia wykonawcy. W pierwszym jedyna złożona oferta opiewała na 8,38 mln zł. Miasto wówczas zdecydowało się ją przyjąć. Dorzucono brakujące ponad 3 mln zł kosztem innych inwestycji. Firma się jednak wycofała. W drugim przetargu jedyny oferent zażądał 13,3 mln zł. To kwota była nie do przyjęcia. Wisła unieważniła przetarg. Miasto zdecydowało się podzielić inwestycję na etapy.

Wisła jest jednym z najbardziej znanych kurortów w Beskidach. Mieszka w niej ok. 10 tys. osób.