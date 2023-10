Biznes i technologie

Śląskie: Spółka PKP PLK podpisała umowę m.in. na projekt drugiego toru z Katowic do Orzesza

Autor: PAP

Data: 09-10-2023, 11:43

Spółka PKP PLK podpisała w poniedziałek umowę m.in. na zaprojektowanie drugiego toru i nowych przystanków na ok. 20-kilometrowym odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice, w ramach linii nr 140 łączącej Katowice z Rybnikiem. To jedno z przedsięwzięć w ramach rządowego programu Kolej Plus.