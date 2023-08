Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe oraz władze Knurowa ogłosiły we wtorek nabór wniosków na wynajem mieszkań, które powstaną przy knurowskiej ul. Antoniego Słoniny. Powstać mają tam dwa budynki z 43 mieszkaniami. Inwestycja ma ruszyć w przyszłym roku.

Jak mówił podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami - z udziałem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka - prezydent Knurowa Adam Rams, inwestycja w rejonie tzw. Starego Knurowa jest dla miasta ważna: niezależnie od zapewnienia potrzebnych nowych mieszkań, wzbogaci historyczną dzielnicę o nowoczesne budynki wpisujące się w miejską przestrzeń.

"Historia tej części Knurowa to 1904 r., gdy znany architekt Karl Henrici, który projektował w takich miastach, jak Monachium, Hanower czy Kolonia - i nam zaczął projektować w 1904 r. dzielnicę z przeznaczeniem dla ludzi, którzy podjęli pracę w tutejszej kopalni. W 1909 r. rozpoczęła się budowa i wprawdzie cały ten obszar został zaprojektowany, nie został w całości zrealizowany - zrealizowano to, co teraz widzimy" - opowiadał Rams.

"Choć nie w całości, to ta część jest ozdobą naszego miasta. Chcemy zrobić tak, żeby III Kolonia i całe te zasoby były ozdobą naszego miasta i konsekwentnie do tego dążymy" - zasygnalizował Rams.

Wojewoda Wieczorek mówił, że w tego typu systemach wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego dotąd w woj. śląskim wydano ponad 500 mln zł, a ponad 280 mln zł jest w trakcie rozdysponowywania, z czego część trafi do Knurowa.

"Knurów jest w tak szczęśliwej sytuacji, że oprócz tych ponad 9 mln zł dofinansowania do budowy tych 43 mieszkań z dwóch programów: Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat, to jeszcze pan prezydent wczoraj mógł odebrać zapewnienie w wysokości ponad 15 mln zł na wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego" - wskazał Wieczorek.

Prezes spółki SIM Śląsk Południe Ewa Kucypera potwierdziła, że pomoc z dwóch wymienionych przez programów to zapewnienie dwóch składników z czterech zakładanych elementów montażu finansowego - na poziomie ok. 45 proc. Ogłoszony we wtorek nabór najemców powinien poskutkować umowami, które zapewnią kolejne 20 proc. i to da możliwość uzyskania finansowania kredytowego inwestycji (do końca tego roku).

Kucypera zasygnalizowała, że budowa dwóch budynków przy knurowskiej ul. Słoniny z mieszkaniami o wielkości od ponad 35 m kw. do ok. 60 m kw. oraz komórkami lokatorskimi powinna ruszyć w pierwszej połowie 2024 r. i potrwać do III kw. 2025 r. Formułą zasiedlenia będzie najem z możliwością dojścia do własności po 15 latach.

Prezes SIM Śląsk Południe zaznaczyła, że Knurów będzie trzecią współtworzącą ją gminą, w której powinna ruszyć inwestycja - obok Kuźni Raciborskiej, Bielska-Białej i Radlina.

Spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe utworzyło w październiku 2021 r. dziewięć gmin z woj. śląskiego. Jej siedziba znajduje się w Bielsku-Białej. Była to 18. tego typu inicjatywa w Polsce, w której gminy wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) mają budować mieszkania czynszowe.

Spółkę SIM Śląsk Południe powołały: Bielsko-Biała, Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Kuźnia Raciborska, Radlin, Rydułtowy, Strumień oraz Wisła. W ciągu kilku lat powstać mają tam budynki wielorodzinne z ogółem ponad 1 tys. mieszkań na wynajmem, o niskim czynszu, z możliwością dojścia do własności.

W Bielsku-Białej SIM Śląsk Południe ma wybudować 158 mieszkań: 28 w Komorowicach Krakowskich oraz 130 w Wapienicy. W Kuźni Raciborskiej powstanie pięć bloków mieszkalnych w dwóch etapach: najpierw 88 mieszkań w czterech budynkach, a następnie piąty blok z 16 mieszkaniami. W Radlinie przy parku leśnym na Obszarach wybudowany ma zostać blok z 30 mieszkaniami.

SIM to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Mieszkania w SIM to oferta dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, dysponujących środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak o dochodach za niskich na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Do spółki gminy przystępują z udziałami wcześniej zapewnionymi w postaci rządowych dotacji. Samorządy, a także KZN, wnoszą działki, na których powstawać mają inwestycje.