Kosztem ponad 5 mln zł samorząd Świętochłowic (Śląskie) wyremontuje cztery kamienice tworzące kwartał w dzielnicy Lipiny – podało w środę miasto. Dotacja z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pokryje 90 proc. kosztu remontu.

Jak wynika ze środowej informacji miasta, w ciągu 14 miesięcy firma Midpol-Investment za ponad 5,3 mln zł wykona rewitalizację budynków przy ul. Chorzowskiej 91-93 oraz 87-89, Imieli 4 oraz Walissa 9. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zezwoleń prace obejmą: remonty elewacji, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek schodowych i dziedzińca kwartału.

Dotknięty problemami finansowymi samorząd Świętochłowic stara się działać m.in. na rzecz rewitalizacji miasta. Przy remoncie kamienic w Lipinach wykorzysta 90-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (ponad 4,8 mln zł).

Cytowany w informacji miasta jego prezydent Daniel Beger zaakcentował, że Lipiny to jedna z dzielnic Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o największym potencjale, który jest i będzie wydobywany. "Jestem przekonany, że już niebawem o Lipinach będziemy mówić nie tylko w kontekście pięknych procesji Bożego Ciała, ale również w wymiarze dziedzictwa architektonicznego" - ocenił.

"Rozpoczęliśmy proces przywracania pierwotnego stanu budynków oraz ich piękna i blasku. Takich kamienic jest jednak dużo więcej. Powoli tworzymy współczesne Lipiny, odwzorowujące i nawiązujące do tego, to co najlepsze w tej dzielnicy" - podkreślił Beger.

Przedstawiciel wykonawcy Arkadiusz Ghiuri podkreślił, że firma specjalizuje się w renowacjach zabytkowych budynków, także na Śląsku. "Będziemy czyścić elewację, uzupełniać ubytki. Da to piękny efekt wizualny. Rewitalizacja poprawi też warunki bytowe mieszkających tam osób. Chcemy odzyskać ducha tych pięknych budynków" - zadeklarował Ghiuri.

Miasto wskazuje, że będzie to kolejny krok w stronę odnowy zdegradowanego terenu miejskiego i rewitalizacji dzielnicy Lipiny, ze szczególnym uwzględnieniem głównej ul. Chorzowskiej. Do tej pory Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej, które zarządza nieruchomościami komunalnymi w tej dzielnicy, m.in. wyremontowało elewacje budynków przy ul. Chorzowskiej 99 i św. Jana 1 i 2.

Wykonano tam też kompleksowe remonty klatek schodowych i stolarki zewnętrznej. Ponadto, miejska spółka mieszkaniowa wspólnie z Tauronem Ciepło przygotowuje się do zapewnienia ciepła sieciowego mieszkańcom części budynków w obrębie ulic Chorzowska - Św. Jana - Walissa - Imieli - Ks. Michalskiego.

Projektem rewitalizacyjnym podnoszącym komfort życia mieszkańców była również zakończona niedawno budowa 36 toalet z wentylacją w mieszkaniach mieszczących się w trzech kamienicach komunalnych przy ul. Chorzowskiej, Świerczyny i Barlickiego. Zastąpiły one wcześniejsze wspólne sanitariaty na klatkach schodowych.

Historia dzielnicy Lipiny sięga XVIII w. Obecnie jest ona zdegradowana ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Miasto stara się kierować tam działania m.in. inwestycyjne, np. przeznaczyło połowę z otrzymanych 28 mln zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakończony w ostatnich dniach remont ul. Przemysłowej wraz z budową zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej, który udostępnił w Lipinach blisko 30 ha terenów inwestycyjnych.

W mieście przeprowadzono też remont ponad 2,5-kilometrowego odcinka torowiska tramwajowego wzdłuż przecinającej m.in. Lipiny ul. Chorzowskiej; trwa także remont innej odnogi torowiska w Lipinach, wzdłuż ul. Barlickiego oraz Łagiewnickiej.