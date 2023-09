Wiercenia w poszukiwaniu źródeł geotermalnych ruszyły w piątek w Grodźcu koło Bielska-Białej. Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna powiedział PAP, że za kilka tygodni będzie już wiadomo, czy jest tam woda i jaką ma temperaturę. Z badań wynika, że może ona sięgać nawet 95 stopni C.

"To historyczny moment dla Grodźca i całej gminy Jasienica. (…) Jeśli odwiert przyniesie ciepłą wodę, to kolejnym krokiem będzie tworzenie spółki i pozyskanie inwestora, który wykorzystałby źródła i stworzył tu, w tym miejscu, kompleks basenów i kurort dla turystów. To byłyby przychody do budżetu gminy. Robimy to dla zwiększenia potencjału miejsca, ale i w trosce o przyszłe finanse gminy" - podkreślił Pierzyna.

Wójt w przeszłości mówił, że na bazie źródeł geotermalnych w Grodźcu miałby powstać kompleks turystyczny, rekreacyjny i rehabilitacyjny - Jasienicki Kurort Zamkowy. "To inwestycja rzędu 500-600 mln zł. Trzeba pozyskać inwestora" - oszacował w piątek Pierzyna.

Janusz Garbarczyk z wykonującej odwiert firmy Exalo Drilling powiedział PAP, że w piątek odbył się obiór techniczny urządzenia i ruszyło wiercenie. "Rozpoczynamy je średnicą 24 cali, a ukończymy za kilka tygodni 5 7/8 cala. W trakcie realizacji (…) będą pobierane rdzenie, będą pompowania diagnostyczne i pomiarowe. Miejmy nadzieję, że rezultat będzie pozytywny" - powiedział.

Garbarczyk poinformował, że realizacja projektu ma potrwać 2,5 - 3 miesiące. "Końcowe rezultaty, między innymi, czy jest złoże i jaką ma temperaturę, będą znane najszybciej za dwa miesiące" - powiedział.

Wykonawca odwiertu przejął teren pod koniec lipca. Utwardził go betonowymi płytami. W ostatnich dniach stanęło na nim urządzenie wiertnicze o wysokości 36 m, a także niezbędne kontenery, zbiorniki i urządzenia.

Wiercenie prowadzone jest przez 24 godziny na dobę metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju skał. Odwiert ma sięgnąć 2 km. Projekt obejmuje również wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej z wynikami badań polowych i laboratoryjnych.

Bazując na uzyskanych danych z badań geofizycznych i wykonanych testach w otworze, a także na wynikach badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych i próbek, zostanie opracowana przez inżyniera kontraktu dokumentacja hydrogeologiczna. Komplet będzie stanowił podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację.

Po zakończeniu prac wiertniczych wszystkie obiekty tymczasowe zostaną usunięte, a teren będzie zrekultywowany.

Wójt Janusz Pierzyna zaznaczył, że wykonywany od piątku odwiert ma charakter badawczy. "Jeśli będziemy chcieli korzystać z tej wody, to trzeba będzie zrobić drugi" - dodał.

Z analiz, którymi dysponuje samorząd Jasienicy wynika, że na terenie Grodźca może znajdować się złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego. Jego temperatura może wynosić między 70 a 95 st. C. Ciepłe źródła ujęte w basenowym kompleksie balneoterapii mają stanowić główną atrakcję, przyciągającą kuracjuszy i turystów. Możliwe, że geotermię będzie można wykorzystywać też do ocieplania domów.

Koszt wykonania odwiertu to 14,9 mln zł. Jasienica otrzymała na ten cel 14,86 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomysł Jasienickiego Kurortu Zamkowego powstał w 2017 r. Jego sercem ma być zamek w Grodźcu. Należy on obecnie do lokalnego przedsiębiorcy, który go odrestaurował. Na terenie około 50 ha wokół zamku powstać między innymi centrum konferencyjne i edukacyjne z zapleczem hotelowym, ośrodek spa, oranżeria oraz centrum rehabilitacji, a także infrastruktura sportowa, w tym ścieżki rowerowe i konne, trasy narciarskie i baseny. Powstać ma też dom dla weteranów.

Inwestycja realizowana jest 5,5-hektarowej działce, którą wykupił samorząd Jasienicy. Wójt z pozytywnym skutkiem zabiegał też o budowę w Grodźcu zjazdu i wjazdu na drogę S52. Decyzję w tej sprawie podpisał w lipcu tego roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. "Droga znacząco ułatwi zarówno życie mieszkańcom, jak i rozwój przedsiębiorczości w tej części naszego regionu" - powiedział wójt Janusz Pierzyna.

Gmina Jasienica sąsiaduje z Bielskiem-Białą.