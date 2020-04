Śląskie: Tarcza antykryzysowa już dla ponad 60 tys. pracowników

Pracownicy IW protestują przeciwko dodatkowym kontrolom na fermach Agri Plus

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w dotkniętych kryzysem firmach przez trzy miesiące to jedno z rozwiązań rządowej tarczy antykryzysowej, która ma złagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa i uratować miejsca pracy. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Katowicach ocenia zainteresowane tym instrumentem w regionie jako bardzo duże.

"Do 10 kwietnia wpłynęło 715 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na łączną kwotę 274 mln zł. Część wniosków zostało już skierowanych do płatności" - powiedział w środę rzecznik katowickiego WUP Arkadiusz Kaczor, zastrzegając, że liczba wniosków stale rośnie.

Wśród złożonych dotąd wniosków dominują firmy, w których pracownikom obniżono wymiar czasu pracy, a tym samym wynagrodzenia - dotyczy to ponad 32,6 tys. osób. Kolejne 28,8 tys. to pracownicy wysłani na postojowe w związku z wstrzymaniem produkcji w ich firmach.

Przedstawiciele urzędu pracy wskazują, że dane dotyczące liczby wniosków oraz pracowników objętych rozwiązaniami tarczy antykryzysowej szybko się zmieniają. Np. we wtorek zamiar obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń o 20 proc. ogłosiła Polska Grupa Górnicza - jeden z największych pracodawców w regionie. Jeżeli w czwartek związkowcy z tej firmy podpiszą stosowne porozumienie, "tarcza" obejmie dalsze ok. 41 tys. osób, a PGG otrzyma miesięcznie ponad 70 mln zł dofinansowania.

Jak poinformował rzecznik WUP, o wsparcie wnioskują przedsiębiorstwa różnej wielkości - od niewielkich firm po duże koncerny, a przekrój branż, w których działają, jest bardzo szeroki - od firm produkcyjnych (np. z branży motoryzacyjnej), poprzez logistyczne, po podmioty z branży usługowej, handlowej czy np. rozrywkowej.

"Widać olbrzymią determinację pracodawców, by utrzymać miejsca pracy. Firmy zdają sobie sprawę, że kryzys kiedyś minie, i aby z niego wyjść, będą potrzebowały sprawdzonej, wykwalifikowanej załogi - dlatego robią wszystko, by tę załogę zatrzymać" - ocenił Arkadiusz Kaczor, zachęcając przedsiębiorców do kontaktu z urzędem pracy i zasięgnięcia informacji na temat formalności związanych z korzystaniem z rozwiązań tarczy antykryzysowej.