Przygotowano trzy warianty projektowe dla budowy zasilanego wodami rzeki Bierawki zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia, planowanego w miejscu dawnego wyrobiska piasku w pobliżu granicy województw opolskiego i śląskiego. Inwestycja o szacunkowej wartości 180 mln zł miałaby powstać do 2029 roku.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

W lipcu br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach zamówił studium wykonalności przedsięwzięcia, zaś w ostatnim czasie - jak poinformowały Wody Polskie - rozpoczęły się konsultacje przygotowanych przez firmę Multiconsult Polska wariantów projektowych.

Pierwszy z trzech wariantów zakłada powstanie zbiornika przeciwpowodziowego złożonego z dwóch mniejszych, ściśle ze sobą współpracujących obiektów hydrotechnicznych tego typu. Drugi łączy to rozwiązanie z modyfikacjami wynikającymi z pełnienia przez obiekt także funkcji rekreacyjnej, trzeci uwzględnienia dodatkową powierzchnię zalewową w postaci przegłębienia po wschodniej stronie drugiego zbiornika.

Jeden z projektów zakłada ponadto złagodzenie skarp zbiornika po jego północnej stronie oraz budowę wzdłuż nich drogi dojazdowej do wyznaczonych części rekreacyjnych obiektu.

"Konsultacje poszczególnych wariantów, wynikających z nich korzyści i wyzwań, umożliwiają dalsze prace nad inwestycją. Dla przedstawionych wariantów realizacyjnych zadania inwestycyjnego wykonawca studium przygotuje wnikliwą analizę kosztów i korzyści, uwzględniającą rozwój technologii wykonania robót, odpowiednią pod względem technicznym i ekonomicznym" - podały Wody Polskie.

Zbiornik Kotlarnia to inwestycja, na którą od lat czekają mieszkańcy okolic Kuźni Raciborskiej i Bierawy. Jego szczegółowe parametry ma określić konsultowane obecnie studium wykonalności. Zbiornik powstanie w miejscu dawnego wyrobiska piasku na rzece Bierawka i będzie zasilany jej wodami. Jego powierzchnia wyniesie ok. 900 hektarów, a pojemność ok. 40 mln m sześc. Przewiduje się możliwość utrzymania ok. 24 mln m sześc. rezerwy powodziowej. Obecnie koszt projektu szacowany jest wstępnie na ok. 180 mln zł.

"Zbiornik ma zabezpieczyć obszar gminy Bierawa przed powodzią, a także przeciwdziałać skutkom suszy, m.in. na leżących w jego sąsiedztwie terenach leśnych. Powstanie na terenie kopalni Kotlarnia, w miejscu dawnego wyrobiska piasku, stanowiąc zarazem formę rekultywacji terenów pogórniczych" - przypominają przedstawiciele Wód Polskich.

Głównym celem budowy zbiornika będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez odciążenie zlewni rzeki Bierawki i wzrost retencji w czasie niedoborów wody. Z uwagi na to inwestycję uwzględniono w procedowanym obecnie w parlamencie projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Zadanie znalazło się też w Planach Przeciwdziałania Skutkom Suszy czy Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.