Kosztem prawie 22 mln zł na katowickim Osiedlu Witosa powstaje nowy Miejski Dom Kultury, którego otwarcie zaplanowano na jesień przyszłego roku. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na stworzenie wokół budynku parku z infrastrukturą służącą kulturze i rekreacji - informują władze miasta.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

Położone w pobliżu autostrady A4 oraz granicy Katowic z Chorzowem Osiedle Witosa liczy kilkanaście tysięcy mieszkańców. Budowa tam Miejskiego Domu Kultury z wielofunkcyjną salą na około 200 miejsc to jeden z zapisów "Umowy z mieszkańcami" obecnego prezydenta Katowic Marcina Krupy. Wkrótce nastąpi zamknięcie bryły obiektu, który ma być oddany do użytku do końca września 2024 r. Jednocześnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na stworzenie wokół nowego MDK-u przestrzeni parkowej.

"Będzie to nowy park miejski, w którym zaplanowano ogrody społeczne, ścieżki edukacyjne, leśny plac zabaw i siłownię zewnętrzną, a także drogi pieszo-rowerowe ze stojakami na rowery, ławeczki i pergole" - poinformował dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje Jarosław Łuczyński. W parku powstanie też zadaszona scena i dmuchany ekran z projektorem do organizowania wydarzeń plenerowych.

Postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę prac, powinno rozpocząć się na początku przyszłego roku. Po podpisaniu umowy wybrana firma będzie miała siedem miesięcy na zrealizowanie zadania. "Zależy nam, by całość była gotowa jesienią przyszłego roku" - podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jego zdaniem, budowa Miejskiego Domu Kultury na Osiedlu Witosa zwiększy ofertę kulturalną i rekreacyjną w tej części Katowic. "To odpowiedź na potrzeby mieszkańców osiedla, którzy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach zorganizowanych w trakcie przygotowania inwestycji" - dodał prezydent miasta.

Obecnie budowa jest na etapie robót konstrukcyjnych związanych z wykonywaniem ścian nośnych, podciągów i stropów w technologii żelbetonowej. Postępują też prace konstrukcyjne schodów w klatce schodowej, a w piwnicy rozpoczęto budowę ścianek działowych. Na ukończeniu jest betonowanie jednej z dwóch części stropu żelbetowego dachu.

Sercem nowego MDK będzie wielofunkcyjna, wytłumiona akustycznie sala z widownią na ok. 200 miejsc. Będzie wyposażona w scenę z pianinem, a także profesjonalne zaplecze techniczne i reżyserkę, umożliwiające organizację koncertów, spektakli i widowisk. Ponadto budynek pomieści sale do zajęć taneczno-ruchowych, plastycznych i różnych warsztatów. W holu zostanie zainstalowany system podświetlania i podwieszania do organizacji wystaw.