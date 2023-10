Biznes i technologie

Śląskie: W Koksowni Przyjaźń powstanie badawcza instalacja separacji wodoru z gazu koksowniczego

Autor: PAP

Data: 12-10-2023, 16:52

Kosztem ok. 10 mln zł w należącej do Grupy JSW Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej powstanie instalacja badawcza do wydzielania wodoru z gazu koksowniczego. Umowę w tej sprawie podpisały w czwartek spółka JSW Koks oraz Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu.