Kosztem ok. 60 mln zł w Kuźni Raciborskiej (Śląskie) powstanie ponad 100 mieszkań, budowanych z rządowym dofinansowaniem przez spółkę SIM – społeczną inicjatywę mieszkaniową. Będzie to pierwsze nowe osiedle zbudowane w tym mieście od prawie 40 lat – wskazują samorządowcy.

W poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej szczegółom przedsięwzięcia uczestniczyli m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wiceministrowie: sprawiedliwości Michał Woś, i spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, oraz parlamentarzyści PiS i samorządowcy.

Jak poinformował burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, powstanie pięć bloków mieszkalnych w dwóch etapach: najpierw 88 mieszkań w czterech budynkach, a następnie piąty blok z 16 mieszkaniami. Powierzchnia lokali wyniesie od 40 do ponad 60 m kw., a mieszkania będą wykończone w standardzie "pod klucz", z infrastrukturą kuchenną i łazienkową. Powstaną place zabaw i parkingi.

Przygotowana jest już dokumentacja przetargowa, budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Gmina wniosła do spółki aportem działki o wartości 1,2 mln zł, zaś projekt otrzymał łączne dofinansowanie - zgodnie z zasadami działania SIM - ponad 23,1 mln zł; to m.in. środki z funduszu dopłat oraz rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa. 20 proc. kosztów pokryją przyszli mieszkańcy, a pozostała część ma być sfinansowana z kredytu.

Mieszkańcy będą mieli zagwarantowany przystępny czynsz, z opcją dojścia do własności po 15 latach. 16 sierpnia miejscy radni mają przyjąć regulamin naboru chętnych.

Burmistrz Paweł Macha podkreślił, że budowa mieszkań to jeden ze sposobów na depopulację Kuźni Raciborskiej i zachęcenie młodych ludzi, by wiązali swoją przyszłość z tym miastem. Mieszka w nim obecnie niespełna 5 tys. osób, a w całej gminie blisko 11 tys. W ostatnim czasie nowe inwestycje zlokalizowało tu pięć firm: trzy zakłady już pracują, jeden jest w budowie, jeden w planach - podał burmistrz.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podkreślił, że inwestycja mieszkaniowa jest kolejną realizowaną na ziemi raciborskiej z rządowym wsparciem. Jak poinformował, od 2016 r. w ramach różnych programów (m.in. rozwoju dróg czy inwestycji lokalnych) do tej części woj. śląskiego trafiło blisko 1 mld zł.

"Miliard złotych, które tu spłynęło z rządowych dotacji, z różnorakich programów: od mieszkań, co jest niezwykle ważne dla rozwoju gmin (…), poprzez miliony złotych na drogi (…), infrastrukturę drogową, ale też inwestycje w kulturę, żłobki, przedszkola - inwestycje w to wszystko, co jest po prostu ludziom potrzebne, żeby u nas żyło się dobrze" - powiedział pochodzący z Raciborza wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Przypomniał, że także w Raciborzu powstaje 120 nowych mieszkań realizowanych przez rząd we współpracy z miastem, oraz kolejne cztery bloki realizowane we współpracy ze Służbą Więzienną. Woś podkreślił, że dla rządu PiS nie ma "Polski A, B czy C, ale jedna Polska", a inwestycje realizowane są nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach.

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, Kuźnia Raciborska należy do najbardziej dynamicznych gmin ziemi raciborskiej. "Ta inwestycja, pierwsza tak istotna inwestycja mieszkaniowa od wielu, wielu lat, to też element realizacji polityki rządu PiS. My wspieramy budowę mieszkań, które po prostu są ludziom potrzebne, w całej Polsce" - mówił wiceszef MSZ.

Jabłoński zaznaczył, że we wspieraniu inwestycji lokalnych rząd "nie patrzy na politykę", ale na to, czy są dobrze napisane wnioski, a projekty - dobrze przygotowane; te warunki spełnia Kuźnia Raciborska - ocenił wiceminister.

W poniedziałek wojewoda śląski oraz towarzyszący mu parlamentarzyści PiS (posłowie Teresa Glenc i Adam Gawęda oraz senator Ewa Gawęda) oraz wiceministrowie wizytowali zakończone i realizowane inwestycje na ziemi raciborskiej, rozmawiali o planowanych projektach, a także spotykali się z samorządowcami. Podsumowaniem wizyty będzie popołudniowa konferencja przy nowym żłobku w Raciborzu.