W piątek na Muchowcu w Katowicach wystartuje Forum GEN.PL, podczas którego młodzi ludzie będą dyskutować nad ważnymi dla nich tematami. Na wydarzeniu znajdą się także eksperci, którzy poprowadzą debatę z młodymi i podzielą się swoim doświadczeniem. Forum zakończy koncert O.S.T.R.

Podczas Forum to młodzi ludzie wejdą w rolę narratorów zamiast, jak dotąd, biernych słuchaczy. Poruszą najważniejsze dla nich tematy takie jak: technologia, biznes, prawo, ekonomia, media czy polityka.

"Jak wykorzystać możliwości, które daje technologia? Jak zadbać o siebie i znaleźć sens życia? Jakie będą zawody przyszłości i jak znaleźć ciekawą i rozwijającą pracę? - to tylko kilka pytań, na które odpowiedzi będą szukać uczestnicy Forum GEN.PL" - mówi Adam Zych, prezes fundacji ProjektPL, pomysłodawca wydarzenia.

Poczucie bezpieczeństwa młodych ludzi zachwiało się przez ostatnie kilka lat z powodów takich jak pandemia, wojna, czy sztuczna inteligencja. "Jeżeli wpoimy im ważne wartości do głowy i przekonamy ich, że te wartości rzeczywiście są cenne to w połączeniu z tą kreatywnością, pomysłowością, z nowoczesnymi technologiami, to jestem przekonany, że oni będą mogli lepiej kształtować swoje życie prywatne i zawodowe" - powiedział w rozmowie z PAP Piotr Trzciński, rzecznik prasowy wydarzenia.

"Wyszliśmy z założenia, że obecne konferencje, kongresy nie do końca dają głos młodym ludziom. Młodzi często są tam zapraszani, ale nikt nie wsłuchuje się w to, co oni sami mają do powiedzenia" - dodał rzecznik.

Podczas Forum uczestnicy będą mieć możliwość wysłuchania prelekcji ekspertów, a także wziąć udział w debatach z nimi. Wśród zaproszonych, którzy podzielą się swoją wiedzą na wydarzeniu są m.in. Tomasz Rożek, Jakub Wiech, dr Maciej Kawecki, Jarosław Królewski czy Tim Harford.

"By przedstawiciele różnych pokoleń mogli zrozumieć swoje racje oraz punkty widzenia, potrzebna jest otwartość. Chcemy umożliwić uczestnikom podzielenie się swoją wizją przyszłości, jednocześnie dając im szansę na czerpanie z bogatej wiedzy doświadczonych specjalistów" - mówi Adam Zych.

Uczestnicy podczas wydarzenia będą mieć także okazję do rozmów z rówieśnikami, a także do zdobycia cennych kontaktów biznesowych i osobistych.

"Niezależnie od Twojej ścieżki zawodowej czy zainteresowań, jeśli chcesz wpływać na przyszłość i być aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego - spotkaj się z nami! Bez względu na to, czy jesteś uczniem, studentem, naukowcem, artystą, przedsiębiorcą, działaczem społecznym czy po prostu osobą, która pragnie zmieniać świat na lepsze - to wydarzenie jest dla Ciebie!" - napisali współorganizatorzy Forum GEN.PL.

Imprezę zakończy koncert legendy polskiego rapu - O.S.T.R.

Organizatorem Forum jest Fundacja Projekt PL, a także blisko 60 organizacji młodzieżowych lub działających na rzecz młodzieży. Wstęp na Forum GEN.PL jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje wcześniejsza rejestracja.