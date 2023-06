W połowie przyszłego roku ma zostać oddana do użytku instalacja odwaniająca dla dwóch osiedli w Knurowie (Śląskie). Inwestycja warta około 20 mln zł ma istotne znaczenie dla rozwoju miasta, które chce rozwijać budownictwo mieszkalne – zaznaczają lokalne władze.

Środki na budowę kanalizacji deszczowej pochodzą Programu Inwestycji Strategicznych.

Konferencja prasowa w miejscu tej inwestycji była jednym z punktów czwartkowej wizyty gospodarczej wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka w powiecie gliwickim. Knurów wojewoda odwiedził wraz z kilkorgiem posłów PiS. Jak zaznaczył budowa odwodnienia w tym mieście to jedna z największych inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

"To, co możemy obserwować w ramach objazdów powiatów - nie tylko tego, ale też wcześniejszych - widzimy jak Polska lokalna się przeobraża, jak się zmienia, jak wiele wszelakich inwestycji jest albo w trakcie realizacji, zostało już zrealizowanych bądź są w przygotowaniach" - powiedział wojewoda.

Jak ocenił, pokazuje to, jak programy rządowe, nie tylko Program Inwestycji Strategicznych, były niezbędne dla wyrównywania szans pomiędzy dużymi ośrodkami a mniejszymi miejscowościami. "To dało nam wszystkim możliwość, aby dobra i usługi były na zbliżonym poziomie, bo to wynika wprost ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, którą pan premier Mateusz Morawiecki przygotował w 2016 roku" - dodał Wieczorek.

Wyraził zadowolenie ze współpracy między rządem a samorządem. "Dotrzymujemy słowa, czas konkretów nastał i te konkrety widzimy każdego dnia jeżdżąc po Polsce" - przekonywał wojewoda.

Prezydent Knurowa Adam Rams podkreślił, że inwestycja dla osiedli Wojska Polskiego I i II umożliwi odprowadzanie deszczówki do Potoku Knurowskiego. Ma to kluczowe znaczenie dla miasta, bo umożliwi rozwój budownictwa mieszkaniowego; dla Knurowa, który nie ma zbyt wiele terenów, to bardzo ważne - wskazał. Jak mówił prezydent, na tym terenie zdarzały się podtopienia i budowa kanalizacji deszczowej jest konieczna.

Na realizację inwestycji samorząd Knurowa otrzymał 22 mln zł rządowego dofinansowania. Wyłoniony w przetargu wykonawca ma zrealizować zadanie za 18,5 mln zł, ale - jak zaznaczył Rams - miasto będzie mogło sięgnąć również po pozostałą część promesy, jeśli okaże się, że będą konieczne dodatkowe prace. Prezydent zaznaczył, że w ostatnich czterech latach jego miasto otrzymało z rządowych programów 76 mln zł na tzw. twarde projekty.